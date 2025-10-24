Gần 3.000 tỷ đồng mở rộng đường Nguyễn Tất Thành ở TPHCM

Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo UBND thành phố nội dung liên quan đến việc nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành nằm cạnh khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội.

Theo Sở Xây dựng, dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận) có tổng chiều dài khoảng 2,5km, tổng mức đầu tư dự kiến là 2.950 tỷ đồng.

Đường Nguyễn Tất Thành chạy dọc khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (Ảnh: Nam Anh).

Quy mô dự án gồm mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 6-8 làn xe, xây hầm chui tối thiểu 4 làn xe tại đường Hoàng Diệu và xây cầu mới thay thế cầu Tân Thuận 1.

Hiện, đường Nguyễn Tất Thành có mặt cắt ngang 8-14m, chưa được đầu tư theo lộ giới quy hoạch (30-40m) và đang trong tình trạng quá tải, thường xuyên kẹt xe.

Cầu Tân Thuận 1 cũng đã được khai thác khoảng 120 năm (1905-2025), vượt quá niên hạn sử dụng và phải hạn chế tải trọng để đảm bảo an toàn.

Để đồng bộ về quy hoạch dọc sông Sài Gòn và hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây mới cầu Tân Thuận 1; giao Sở Tài chính tham mưu, bố trí vốn trong tháng 10 để Ban Giao thông TPHCM chuẩn bị đầu tư dự án này.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề xuất giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc khu vực bờ tây sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Ba Son đến Cảng Container quốc tế Việt Nam).

Đây là cơ sở để xem xét điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch liên quan, đánh giá sự cần thiết đầu tư và quyết định phương án đầu tư các dự án như cầu Thủ Thiêm 3, tuyến tramway (tàu điện mặt đất) dọc đường Nguyễn Tất Thành, phát triển TOD, cảng hành khách quốc tế và các công trình công cộng dọc bờ sông.

Theo Sở Xây dựng, việc đầu tư cầu Thủ Thiêm 3 sẽ được nghiên cứu trong phương án quy hoạch tổng thể khu vực cảnh quan dọc sông Sài Gòn. Trong khi đó, dự án cầu Thủ Thiêm 4 đang được Sở Xây dựng hoàn chỉnh báo cáo tiền khả thi để trình HĐND thành phố xem xét thông qua trong tháng 12.