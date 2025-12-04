TPHCM mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, thay thế cầu Tân Thuận 1

UBND TPHCM vừa thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây dựng công trình thay thế cầu Tân Thuận 1 hiện hữu.

UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc khu vực bờ Tây sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Ba Son đến Cảng Container quốc tế Việt Nam) theo đúng quy định. Đơn vị cần rà soát, cập nhật và đề xuất điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch có liên quan, báo cáo UBND TPHCM theo quy định.

Đường Nguyễn Tất Thành tại TPHCM sắp được mở rộng (Ảnh: Nam Anh).

Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, xây dựng mới công trình thay thế cầu Tân Thuận 1 hiện hữu theo đúng quy định.

Những phần việc trên cần đảm bảo đầy đủ yêu cầu về thẩm quyền, tiến độ, thời hạn và hiệu quả đầu tư. Trong đó có việc lựa chọn một số hạng mục phù hợp để thực hiện đầu tư theo hình thức phương thức đối tác công tư.

Sở Xây dựng cần hướng dẫn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư; phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát quy hoạch, khảo sát, đánh giá lưu lượng giao thông khu vực để đề xuất quy mô tuyến đường phù hợp với quy hoạch và đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, bố trí nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho dự án theo đúng quy định.

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM đã báo cáo UBND thành phố nội dung liên quan đến việc nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành nằm cạnh khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội.

Theo Sở Xây dựng, dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận) có tổng chiều dài khoảng 2,5km, tổng mức đầu tư dự kiến là 2.950 tỷ đồng.

Quy mô dự án gồm mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 6-8 làn xe, xây hầm chui tối thiểu 4 làn xe tại đường Hoàng Diệu và xây cầu mới thay thế cầu Tân Thuận 1.

Hiện, đường Nguyễn Tất Thành có mặt cắt ngang 8-14m, chưa được đầu tư theo lộ giới quy hoạch (30-40m) và đang trong tình trạng quá tải, thường xuyên kẹt xe.

Cầu Tân Thuận 1 cũng đã được khai thác khoảng 120 năm (1905-2025), vượt quá niên hạn sử dụng và phải hạn chế tải trọng để đảm bảo an toàn.