TPHCM ưu tiên phát triển TOD tại 12 nhà ga của Metro số 2

TOD - Transit Oriented Development - là mô hình quy hoạch đầu mối giao thông công cộng làm điểm tập trung dân cư và đô thị. Mô hình này khuyến khích phát triển cao ốc văn phòng, chung cư, trường học, bệnh viện, nơi mua sắm… dọc theo hành lang của tuyến metro, ưu tiên bám vào các nhà ga.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký ban hành kế hoạch khai thác các khu vực TOD dọc tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.

Phạm vi nghiên cứu mô hình TOD là khu vực xung quanh 12 nhà ga của dự án. Trong đó, TPHCM ưu tiên nghiên cứu quy hoạch TOD thí điểm tại 4 vị trí, gồm: Depot Tham Lương, ga Phạm Văn Bạch, ga Tân Bình, ga Bảy Hiền, ga Bến Thành. Các khu vực còn lại sẽ được triển khai sau.

Metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) đoạn trên cao (Ảnh: Hải Long).

Ranh giới khu vực TOD bao gồm nhà ga, depot và vùng phụ cận trong bán kính 1km, tính từ tâm quy ước của nhà ga, depot. Trường hợp thửa đất chỉ có một phần diện tích nằm trong bán kính, UBND TPHCM sẽ xác định ranh giới toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất trong khu vực TOD.

UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan lập báo cáo rà soát quy hoạch, đề cương, dự toán, lựa chọn tư vấn, tổ chức lập quy hoạch các khu vực TOD.

Sở cũng phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ hoạt động quy hoạch, báo cáo UBND TPHCM về phương thức tài trợ, kết quả, sản phẩm tài trợ cho các khu vực TOD.

Sở Tài chính được giao chủ trì bố trí nguồn vốn lập quy hoạch các khu vực TOD, xác định khu vực mời gọi đầu tư. Sở Nông nghiệp và Môi trường cần phối hợp rà soát quỹ đất, cơ sở pháp lý đất đai và đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát, chuẩn bị quỹ đất để kêu gọi đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý Đường sắt đô thị cung cấp thông tin vị trí, quy mô nhà ga, phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng, hướng tuyến đường sắt Metro số 2 và tham gia góp ý theo yêu cầu của các sở, ngành.