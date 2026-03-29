TPHCM đề xuất hình thành 3 thủ phủ giai đoạn mới

UBND TPHCM vừa đề xuất một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, địa phương đã đưa ra các định hướng cho giai đoạn mới.

Cụ thể, thành phố đề xuất mô hình "1 không gian - 3 vùng - 1 đặc khu". Đối với các phân vùng, thủ phủ tài chính và công nghệ cao được đặt tại khu vực TPHCM trước sáp nhập; thủ phủ công nghiệp công nghệ cao được đặt tại vùng Bình Dương cũ; thủ phủ kinh tế biển và cửa ngõ cảng biển quốc tế được đặt tại vùng Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; đặc khu Côn Đảo sẽ là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và sinh thái.

Thành phố cũng góp ý việc bổ sung các thành phần kinh tế và hạ tầng mới. Trong đó, khu thương mại tự do (FTZ) được đặt tại hành lang ven biển phía Nam; khu vực kinh tế già hóa và kinh tế chia sẻ gắn với chiến lược phát triển không gian sống thích ứng với người cao tuổi.

TPHCM đề xuất xây dựng hệ thống hạ tầng số phát triển đô thị thông minh, kiến trúc dữ liệu số, hạ tầng đổi mới sáng tạo và quản trị thông minh để thích ứng với biến đổi khí hậu trong quy hoạch đô thị và nông thôn.

TPHCM cũng nêu một nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn là việc địa phương được áp dụng mô hình quy hoạch tích hợp đột phá theo Nghị quyết 260 của Quốc hội. Theo đó, thành phố lập một quy hoạch tổng thể duy nhất, lồng ghép nội dung của quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung thành phố.

Ngoài ra, định hướng phát triển đô thị TPHCM cần gắn với Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị với mục tiêu trở thành đô thị đặc biệt, giữ vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.

TPHCM góp ý việc điều chỉnh, bổ sung vị thế và mục tiêu chiến lược phát triển thành phố giai đoạn mới với định hướng trở thành đại đô thị bền vững, sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. TPHCM sẽ giữ vai trò dẫn dắt liên kết phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics và hạ tầng chiến lược của vùng.

TPHCM cũng đề xuất phát triển tích hợp mô hình đô thị thông minh gắn với hệ thống đô thị quốc gia. Trong đó, địa phương tập trung xây dựng kiến trúc dữ liệu số, số hóa dữ liệu đô thị; phát triển hệ thống dữ liệu không gian đô thị trên nền tảng GIS; tích hợp dữ liệu quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và quản lý đô thị.