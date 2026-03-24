Lộ trình xây dựng Luật Đô thị đặc biệt của TPHCM

Theo kế hoạch được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ban hành, trong năm 2026, thành phố sẽ khẩn trương hoàn tất các công việc để xây dựng Luật Đô thị đặc biệt đề xuất Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10).

Trên cơ sở tổng kết nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố sẽ đề xuất các nguyên tắc, quan điểm lãnh đạo mới, trong đó có Luật Đô thị đặc biệt. Luật mới cần tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để TPHCM đủ điều kiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Trung ương giao và phát triển nhanh, đột phá, toàn diện, bền vững.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban chỉ đạo đề án đánh giá kết quả Nghị quyết số 31 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt (Ảnh: Q.Huy).

Về tiến độ, lộ trình thực hiện, trong tháng 3, Văn phòng Thành ủy TPHCM tham mưu đăng ký lịch công tác của Bộ Chính trị, tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo và 2 tổ công tác. Tổ công tác của ban chỉ đạo cũng thực hiện tham mưu dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 31 và dự thảo nghị quyết mới; các tổ chức Đảng thuộc Thành ủy cũng thực hiện tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 31.

Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, thành phố tổ chức các hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, các sở, ban, ngành, nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ. Trong khoảng thời gian này, TPHCM tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 31, dự thảo nghị quyết mới và xây dựng dự thảo Dự án Luật Đô thị đặc biệt.

Dự kiến trong nửa đầu tháng 4, TPHCM tổ chức lấy ý kiến các cơ quan Trung ương để hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết 31 và dự thảo nghị quyết mới lần thứ 3. Việc xây dựng dự thảo Dự án Luật Đô thị đặc biệt tiếp tục được thực hiện.

Trong tháng 4, các đơn vị sẽ báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tờ trình, dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 31, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Các dự thảo sẽ được thành phố báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Từ tháng 5 đến tháng 8, các cơ quan thực hiện các bước xây dựng Dự án Luật Đô thị đặc biệt theo quy định pháp luật.

Trong tháng 9, dự thảo Dự án Luật Đô thị đặc biệt sẽ được hoàn chỉnh để trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.