Làm rõ xe khách va chạm với học sinh lớp 6 rồi tiếp tục di chuyển

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã làm việc với đại diện nhà xe Đệ Nhất và các bên liên quan để xác minh vụ va chạm giữa xe khách với một học sinh đi xe đạp điện, sau đó phương tiện tiếp tục di chuyển khiến người dân bức xúc.

Theo camera hành trình của phương tiện phía sau, khoảng 17h17 ngày 20/5, xe khách mang biển kiểm soát 77B-014.25 (logo Đệ Nhất) lưu thông trên tuyến ĐT640 qua xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, Bình Định (cũ), nay là xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Sau va chạm khiến học sinh đi xe đạp điện ngã xuống đường, xe khách vẫn tiếp tục di chuyển (Ảnh: Cắt từ camera hành trình của phương tiện phía sau).

Thời điểm xảy ra vụ việc là lúc tan trường, lưu lượng phương tiện đông, nhiều học sinh tham gia giao thông trong khi tuyến ĐT640 khá hẹp. Khi xe khách di chuyển tránh một xe 16 chỗ chạy theo hướng ngược lại, em V.L.T.P., học sinh lớp 6 tại một trường trên địa bàn xã Tuy Phước Đông đi xe đạp điện cùng chiều đã va chạm vào phía sau xe khách.

Cú va chạm khiến em ngã xuống đường, lăn nhiều vòng, còn chiếc xe rơi xuống mương nước. May mắn, các phương tiện đi phía sau kịp thời quan sát, giảm tốc độ nên không xảy ra va chạm tiếp theo.

Sau tai nạn, người dân khu vực đã hỗ trợ đưa xe đạp điện lên khỏi mương nước, kiểm tra tình trạng sức khỏe của học sinh. Nhiều người dân bày tỏ bức xúc vì xe khách không dừng lại hỗ trợ người gặp nạn.

Cú va chạm mạnh khiến em học sinh bị ngã xuống đường, lăn nhiều vòng (Ảnh: Cắt từ camera hành trình).

Theo chị Võ Thị Lan Hương (mẹ em P.), sáng 21/5 đã đưa con đi khám do bị đau và sưng ở một số vị trí sau vụ va chạm. Kết quả kiểm tra cho thấy em chỉ bị chấn thương phần mềm và đang được điều trị bằng thuốc.

Đại diện nhà xe cũng liên hệ thăm hỏi sức khỏe cháu, đồng thời cho biết phương tiện đang di chuyển vào TPHCM, khi quay lại sẽ đến thăm gia đình.

Về phía nhà xe Đệ Nhất cho biết tài xế không nhận biết đã xảy ra va chạm vì xe đạp va quẹt phía đuôi xe nên phương tiện tiếp tục di chuyển. Nhà xe khẳng định không có chủ đích bỏ mặc nạn nhân, đồng thời cam kết phối hợp hỗ trợ nạn nhân chi phí điều trị.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết sau khi tài xế quay đầu trở lại Gia Lai, đơn vị sẽ mời làm việc. Nếu xác định tài xế biết xảy ra tai nạn nhưng cố tình không dừng xe hỗ trợ, sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.