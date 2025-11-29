TPHCM đề xuất bổ sung quy định về trạm sạc xe điện ở chung cư

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản góp ý với Bộ Xây dựng về quy chuẩn kỹ thuật dành cho nhà chung cư trong bối cảnh nhu cầu lắp đặt trạm, trụ sạc xe điện ngày càng tăng.

Theo Sở Xây dựng, việc thiết kế, xây dựng nhà chung cư hiện căn cứ theo quy chuẩn QCVN 04:2021/BXD. Tuy nhiên, quy chuẩn này chưa có định nghĩa và quy định cụ thể về việc bố trí trạm hoặc trụ sạc xe điện trong nhà chung cư.

Quy chuẩn cũng chưa đề cập số lượng, vị trí bố trí trụ sạc; chưa có tiêu chuẩn riêng về phòng cháy, chữa cháy cho thiết bị sạc và xe điện trong chung cư, đặc biệt tại các tầng hầm kín.

Một trạm sạc xe điện tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Việc này gây khó khăn cho khâu thẩm định thiết kế, nghiệm thu và xử lý các đề xuất lắp đặt bổ sung trạm sạc tại chung cư hiện hữu.

Do đó, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị quy chuẩn mới cần cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế đang được áp dụng phổ biến (IEC 61851, IEC 62196 hoặc NFPA 70). Đồng thời, nhà chức trách cần xây dựng tiêu chuẩn riêng về trạm, trụ sạc bố trí trong công trình xây dựng, kể cả chung cư và bãi xe ngoài trời.

Bên cạnh đó, cơ quan này cho rằng, cần bổ sung quy định quản lý sử dụng nhà chung cư nhằm xử lý các tình huống lắp đặt trụ sạc dẫn đến phải sửa chữa, cải tạo, thay đổi thiết kế tòa nhà. Việc này nhằm tránh phát sinh tranh chấp giữa chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân.

Sở Xây dựng TPHCM đánh giá nhu cầu sử dụng trạm sạc xe điện của người dân là rất cấp thiết. Tuy nhiên, trong điều kiện chưa đủ hành lang pháp lý và trình tự lắp đặt thiết bị, giải pháp tạm thời là bố trí trụ sạc tại khu vực ngoài trời để giảm nguy cơ mất an toàn.

Ngoài các góp ý dành cho nhà chung cư, Sở Xây dựng cũng đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xây mới hoặc lắp đặt trạm sạc tại các công trình khác, gồm yêu cầu về mục đích sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch xây dựng.

Sở Xây dựng cũng đề xuất sửa đổi Luật Xây dựng theo hướng miễn giấy phép xây dựng trạm sạc xe điện, xem như trường hợp sửa chữa, lắp đặt thiết bị bên trong công trình, đảm bảo không làm thay đổi công năng, không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.