Metro TPHCM phục vụ nửa triệu hành khách trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Theo báo cáo của công ty HURC1, trong 7 ngày (16-22/2, tức từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng), đơn vị đã vận hành 1.801 chuyến tàu, đạt 100% kế hoạch. Tổng sản lượng vận chuyển đạt 571.528 hành khách, vượt 42% so với kế hoạch và tương đương 94,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhu cầu đi lại có xu hướng tăng dần theo từng ngày. Ngày 29 tháng Chạp ghi nhận mức thấp nhất với hơn 50.000 lượt khách do người dân chủ yếu đã về quê hoặc chuẩn bị đón giao thừa.

Từ mùng 1 Tết trở đi, lượng khách tăng nhanh, chủ yếu là người đi du xuân, vui chơi tại khu vực trung tâm. Riêng đêm giao thừa, đơn vị đã bổ sung 20 chuyến tàu trong khung giờ 0h30-2h để phục vụ người dân về nhà sau khi xem pháo hoa.

Lối xuống ga ngầm Ba Son thuộc tuyến Metro số 1 TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Ngày mùng 5 Tết (21/2), lượng khách đạt đỉnh với 96.320 lượt.

Trong kỳ nghỉ, phần lớn hành khách sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, chiếm khoảng 71,8%; thanh toán tiền mặt chiếm 23,2%; còn lại khoảng 5% sử dụng căn cước công dân.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, HURC1 đã kéo dài thời gian vận hành từ 5h đến 23h (tăng hơn 1 giờ so với ngày thường), đồng thời bổ sung nhân sự tại các vị trí trọng điểm như khu vực soát vé, ke ga và quầy hỗ trợ.

Công tác an ninh, vệ sinh, phân luồng hành khách cũng được tăng cường tại các nhà ga, đặc biệt là 3 ga ngầm trung tâm.

Theo đánh giá của đơn vị vận hành, công tác tổ chức chạy tàu trong dịp Tết Bính Ngọ được triển khai ổn định, an toàn, không xảy ra vụ việc mất an ninh trật tự hay sự cố nghiêm trọng.