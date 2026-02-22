Phà Cát Lái, quốc lộ 1 kẹt cứng khi người dân đổ về TPHCM sau Tết

Từ khoảng 16h ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), dòng phương tiện từ Đồng Nai, Vũng Tàu đổ về phà Cát Lái ngày càng đông. Ô tô, xe máy nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp kéo dài nhiều kilomet.

Tình trạng ùn tắc tại phà Cát Lái diễn ra do nhà chức trách phân luồng giao thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, khiến nhiều tài xế từ Vũng Tàu và Đồng Nai chuyển hướng sang đi phà.

Nhân viên phà Cát Lái được chia thành nhiều nhóm, bán vé từ xa cho người dân để giảm tải áp lực tại khu vực cổng bến, rút ngắn thời gian chờ của người dân.

"Lượng khách đông dần từ mùng 4 Tết. Chúng tôi phải tăng ca để giảm ùn tắc", anh Chi Long (nhân viên bán vé phà) cho biết.

Dưới tiết trời nắng nóng, các tiểu thương tranh thủ len vào dòng phương tiện để bán nước giải khát cho người dân đang chờ đợi lên phà.

Càng về chiều, lượng xe đổ về phà Cát Lái càng đông. Dòng ô tô xếp hàng chờ qua phà dài hơn 3km.

Trước tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, lực lượng chức năng tại bến phà Cát Lái đã nỗ lực điều tiết bằng nhiều biện pháp.

Nhiều em nhỏ lộ vẻ mệt mỏi khi phải di chuyển quãng đường dài cùng phụ huynh và chờ đợi lên phà.

Ông Long, tài xế taxi công nghệ, chia sẻ: "Tôi đưa khách từ TPHCM về Nhơn Trạch, đến lúc quay lại thì mất 2 tiếng đồng hồ mà chỉ di chuyển được vài cây số".

Riêng trong ngày 22/2, phà Cát Lái dự kiến phục vụ 55.000-60.000 lượt hành khách, tương đương với các dịp lễ, Tết hay cuối tuần.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong, cho biết, hành khách chủ yếu dồn ở bờ phía Đồng Nai nên có thời điểm quá tải, phải chờ đợi để lên phà. Đa số phương tiện qua phà là xe máy.

Trong khi đó, tại cửa ngõ miền Tây, lưu lượng phương tiện tăng đột biến khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 1 qua địa phận xã Bình Chánh bị ùn ứ cục bộ.

Dòng xe máy, ô tô nối dài hàng kilomet theo hướng từ miền Tây vào trung tâm TPHCM. Phương tiện di chuyển chậm, có thời điểm “chôn chân” ở các nút giao và lối rẽ vào khu dân cư.

Theo ghi nhận, phần lớn tài xế là người dân từ các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau… quay lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026. Nhiều gia đình chở trẻ nhỏ cùng hành lý lỉnh kỉnh trên xe máy vượt quãng đường dài.

Việc ùn ứ tại cửa ngõ Tây Nam TPHCM được dự báo còn tiếp diễn trong khung giờ cao điểm khi dòng người tiếp tục đổ về thành phố để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm.

Xe cấp cứu bật còi, len lỏi qua dòng phương tiện ùn ứ trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Bình Chánh.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài 9 ngày, hàng nghìn người dân từ các tỉnh miền Tây, miền Trung lỉnh kỉnh hành lý quay trở lại TPHCM để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm.

Sau những ngày sum họp gia đình, mỗi người lại mang theo kỳ vọng về một năm mới nhiều cơ hội và khởi đầu thuận lợi tại siêu đô thị lớn nhất cả nước.