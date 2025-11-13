Tổng Bí thư: Long Thành phải là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại

Ngày 13/11, sau khi kiểm tra dự án, thăm hỏi, động viên các lực lượng thi công sân bay Long Thành, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan.

Đoàn công tác của Tổng Bí thư có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Vũ Hồng Thanh, Phó chủ tịch Quốc hội; ông Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, doanh nghiệp Nhà nước…

Sẵn sàng khai thác sân bay Long Thành trong tháng 6/2026

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành có công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm; diện tích đất sử dụng là 5.000ha; phân kỳ đầu tư theo 3 giai đoạn.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (Ảnh: Hiền Hòa/Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện đầu tư xây dựng 2 đường cất hạ cánh ở phía Bắc và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/12 cơ bản hoàn thành phần xây dựng giai đoạn 1 và bay chuyến bay kỹ thuật, vận hành khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Về tình hình triển khai, dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 gồm 4 dự án thành phần. Cụ thể, dự án thành phần 1 gồm 6 dự án công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước (trụ sở Cảng vụ hàng không miền Nam; trụ sở Hải quan; trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh; trụ sở Công an địa phương; trụ sở Kiểm dịch động vật và trụ sở Kiểm dịch thực vật), đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành cơ bản xây dựng, đang triển khai công tác hoàn thiện, đảm bảo hoàn thành trước ngày 19/12.

Dự án thành phần 2 bao gồm các công trình đảm bảo hoạt động bay do chủ đầu tư là Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam triển khai. Đến thời điểm hiện tại, công tác xây dựng đã hoàn thành, đang triển khai công tác hoàn thiện và lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành các hạng mục đảm bảo công tác bay kỹ thuật ngày 19/12.

Dự án thành phần 3 gồm các công trình thiết yếu, có 15 gói thầu, trong đó 3/15 gói thầu đã hoàn thành, 12/15 gói thầu đang triển khai thi công xây dựng.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các hạng mục của dự án cơ bản được hoàn thành phần xây dựng vào ngày 19/12, đảm bảo công tác bay kỹ thuật vào ngày 19/12. Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được hoàn thiện, vận hành thử nghiệm và đưa vào vận hành khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, động viên các cán bộ, công nhân làm việc trên công trường (Ảnh: Hiền Hòa/Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

Dự án thành phần 4 là các công trình khác. Đối với các dự án đang được ưu tiên triển khai để phục vụ khai thác giai đoạn 1 cho dự án đang được các nhà đầu tư tích cực triển khai, phấn đấu hoàn thành cơ bản phần xây dựng ngày 19/12; đảm bảo sẵn sàng đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 6/2026.

Các hạng mục còn lại đang được các nhà đầu tư Vietnam Airlines, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Nai (cơ quan chủ quản) triển khai đầu tư theo kế hoạch.

Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Xây dựng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 của cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự kiến khởi công đường cất hạ cánh thứ 3 (thuộc giai đoạn 2) vào ngày 19/12.

Sớm khởi công tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, tiến độ chung của dự án giai đoạn 1 đạt kết quả tích cực, bước đầu chứng minh được hiệu quả tài chính và năng lực tự chủ của doanh nghiệp Việt Nam.

Ứng dụng và làm chủ các công nghệ quản lý tiên tiến sẽ đưa cảng hàng không quốc tế Long Thành hướng tới chuẩn sân bay xanh, thông minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc tại công trường sân bay Long Thành (Ảnh: Hiền Hòa/Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vượt bậc mà Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, địa phương, chủ đầu tư dự án, các liên doanh, nhà thầu đã tích cực triển khai, hoàn thành nhiều hạng mục công trình, bảo đảm đúng tiến độ.

Tổng Bí thư nêu rõ, cảng hàng không quốc tế Long Thành không chỉ là một cảng hàng không mà là động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là ở khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, để phát huy hiệu quả vai trò, các cấp, các ngành cần xác định rõ về năng lực cạnh tranh quốc gia, khu vực và quốc tế, cảng hàng không quốc tế Long Thành phải được xây dựng, vận hành với tinh thần vượt lên những khác biệt, tiên phong và là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại, bền vững và thông minh.

Các bộ, ngành, chủ đầu tư phối hợp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh quốc tế của cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đặc biệt chú ý về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách; năng suất và hiệu quả khai thác; mức độ kết nối và khả năng trung chuyển trong mạng lưới hàng không khu vực.

Mục tiêu để cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành điểm đến hàng không hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á, sánh ngang và vượt các sân bay hàng đầu khu vực.

Về hiệu quả đầu tư và quản trị dự án, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tiếp tục đánh giá hiệu quả tổng thể của dự án không chỉ về mặt tài chính mà cả hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh.

Mỗi đồng vốn đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành mang lại giá trị lan tỏa lớn hơn cho một vùng và cho cả quốc gia, từ tăng trưởng GDP, việc làm cho đến công nghệ và nhân lực.

Tổng Bí thư Tô Lâm nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tiến độ xây dựng sân bay Long Thành (Ảnh: Hiền Hòa/Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

Đồng thời tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm cảng hàng không quốc tế Long Thành thực sự là công trình thế kỷ minh bạch, hiệu quả và sớm chuẩn bị cho giai đoạn 2; chủ động đề xuất đầu tư thêm đường hạ, cất cánh, nhà ga hành khách, tận dụng máy móc để nâng công suất lên càng sớm càng tốt…; phải phát triển đồng bộ kết nối vùng và hệ sinh thái dịch vụ hàng không.

Để cảng hàng không quốc tế Long Thành thực sự phát huy hiệu quả khi kết nối giao thông, dịch vụ đô thị, logistics tổ chức đồng bộ, hiện đại, Tổng Bí thư yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung đảm bảo kết nối hạ tầng đa phương thức giữa TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long Thành; đẩy nhanh tiến độ cao tốc TPHCM; sớm khởi công tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành, từng bước kết nối metro nội đô thành phố trực tiếp tới sân bay và quy hoạch trung tâm trung chuyển hành khách và logistics liên vùng ngay tại sân bay này, giảm chi phí logistics toàn vùng.

Tổng Bí thư lưu ý, xây dựng hệ sinh thái, dịch vụ hàng không hiện đại và đồng bộ gồm có khu lưu trú, khách sạn, trung tâm hội nghị, thương mại, y tế, đào tạo và bồi dưỡng, hậu cần, kỹ thuật logistics, thuế quan, dịch vụ tài chính hỗ trợ, trở thành một thành phố sân bay hiện đại - mô hình đô thị sân bay (Aerotropolis), trở thành trung tâm dịch vụ logistics và trung chuyển khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư đề nghị tăng sức hút quốc tế của cảng hàng không quốc tế Long Thành. Chính phủ sớm chỉ đạo Bộ Xây dựng, Tài chính, Bộ Ngoại giao, các doanh nghiệp sớm xây dựng các chính sách thu hút các hãng hàng không quốc tế đến khai thác;

Phải có cơ chế phí, lệ phí, dịch vụ mặt đất, bảo dưỡng, trung chuyển hàng hóa, cạnh tranh quốc tế, đồng thời triển khai chiến lược quảng bá, xúc tiến thị trường toàn cầu để Long Thành trở thành điểm đến ưu tiên.

Các hãng hàng không quốc tế là cửa ngõ mới của Việt Nam ra thế giới. Mục tiêu là hành khách quốc tế đến Việt Nam thì chọn cảng hàng không quốc tế Long Thành vì tiện ích, tiện lợi và hài lòng. Các hãng bay quốc tế chọn cảng hàng không quốc tế Long Thành vì hiệu quả, chất lượng dịch vụ và môi trường đầu tư hấp dẫn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, khi hoàn thành cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ giải tỏa áp lực cho cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; thúc đẩy liên kết vùng trong không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ và khẳng định vị thế địa chiến lược của Việt Nam trên bản đồ hàng không của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành dần hoàn thiện (Ảnh: Hoàng Bình).

Tổng Bí thư tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp hiệp đồng của các bộ, ngành, các địa phương, doanh nghiệp và tinh thần cống hiến của hàng vạn người lao động, cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng quốc tế, an toàn tuyệt đối, trở thành biểu tượng của Việt Nam hiện đại, năng động và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và tặng quà, động viên các đơn vị thi công tại khu vực đường cất hạ cánh thứ I; khu vực sân đỗ...