Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Mỹ Thuận vướng khoản nợ hơn 7.100 tỷ đồng

Theo Ban Quản lý dự án 7 (PMU 7, Bộ Xây dựng), dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đang gặp vướng mắc ở khâu xác định phương án tài chính.

Vướng mắc bắt nguồn từ việc Nhà nước từng ứng trước khoảng 9.563 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cao tốc TPHCM - Trung Lương. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên tại Việt Nam.

Quá trình khai thác, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) tổ chức thu phí và bán quyền thu phí để hoàn trả ngân sách Nhà nước.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tuy nhiên, đến hết năm 2018, khi hoạt động thu phí và bán quyền thu phí chỉ mới hoàn trả được cho Nhà nước khoảng 2.390 tỷ đồng, dự án phải dừng thu phí. Phần vốn còn lại (7.172 tỷ đồng) chưa được hoàn trả.

Tại báo cáo tiền khả thi, PMU 7 từng đề xuất cho nhà đầu tư dành 10 năm đầu thu phí để có khoản tiền hoàn trả Nhà nước. Tuy nhiên, phương án này chưa được chấp thuận.

Theo PMU 7, việc chưa thống nhất được phương án xử lý khoản nợ ngân sách 7.172 tỷ đồng đang ảnh hưởng đến tiến độ lập phương án tài chính của dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (Đồ họa: Ngọc Tân).

Để sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý phê duyệt dự án, PMU 7 kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt nguồn vốn hoàn trả khoản tiền 7.172 tỷ đồng cho ngân sách.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Xây dựng đã xin ý kiến Bộ Tài chính về phương án bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để hoàn trả khoản ngân sách ứng trước cho dự án. Tại văn bản phản hồi, Bộ Tài chính thống nhất với đề xuất của Bộ Xây dựng.