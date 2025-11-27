6 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Khoảng 12h ngày 27/11, trên cao tốc TPHCM - Trung Lương hướng về miền Tây, đoạn qua xã Bình Đức, 6 phương tiện không giữ khoảng cách an toàn đã va chạm liên hoàn. Các xe gặp nạn lần lượt gồm: xe đầu kéo, ô tô con, xe 7 chỗ, xe tải, một ô tô 7 chỗ khác và ô tô 16 chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương (Video: Sưu tầm)

Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng khiến ô tô 16 chỗ, xe đầu kéo hư hỏng nhẹ, 4 phương tiện còn lại hư hỏng nặng. Các phương tiện nằm chắn hơn 1 làn đường khiến giao thông qua khu vực ùn ứ hơn 5km.

Đơn vị quản lý đường cao tốc và Cục CSGT đã đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

“CSGT đang điều tiết giao thông và xử lý hiện trường, nguyên nhân tai nạn đang được điều tra”, một cán bộ CSGT cho biết.