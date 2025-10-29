“Thi đua yêu nước phải trở thành phong trào hành động cách mạng”

Sáng 29/10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự và chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030.

Tôn vinh 321 điển hình tiên tiến

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa trong 5 năm qua.

Đại hội tôn vinh các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt là những “bông hoa” tiêu biểu trong vườn hoa thi đua yêu nước, được lựa chọn từ các hội nghị điển hình tiên tiến của các ngành, địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh.

Toàn cảnh đại hội (Ảnh: Hoàng Dương).

Ông Anh cho biết trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đại hội Thi đua yêu nước lần này nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Dương).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Thanh Hóa là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng. Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, kinh tế tăng trưởng cao, quy mô mở rộng nhanh.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước, thuộc nhóm 8 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất.

Công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp phát triển bền vững. Thanh Hóa hiện đứng thứ 3 cả nước về số sản phẩm OCOP, thứ 4 về lượng khách du lịch và thứ 5 về tổng thu du lịch.

Tỉnh đã xóa hơn 14.700 căn nhà tạm, nhà dột nát; chăm lo tốt chính sách người có công.

Thi đua yêu nước là động lực để phát huy khát vọng phát triển

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trong 5 năm qua, phong trào thi đua ở Thanh Hóa được triển khai sâu rộng, sáng tạo và ngày càng đi vào thực chất, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực; công tác khen thưởng tiếp tục được đổi mới, bảo đảm kịp thời, đúng người, đúng việc, có tác dụng khích lệ và lan tỏa mạnh mẽ.

Trong nhiệm kỳ, tỉnh vinh dự có 1 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; hơn 170 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương; hơn 450 tập thể, cá nhân được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (Ảnh: Hoàng Dương).

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh tỉnh Thanh Hóa với tiềm năng, lợi thế và những thành tựu đạt được đang đứng trước vận hội lớn để trở thành tỉnh dẫn đầu, tỉnh kiểu mẫu của cả nước.

Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý, thời gian tới phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn cần được phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Cụ thể, Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng nghiêm túc, thực chất, hiệu quả và có kết quả cụ thể.

Đặc biệt, phong trào thi đua phải trở thành nguồn động lực tinh thần quan trọng, củng cố niềm tin, phát huy lòng tự hào và khát vọng phát triển; khơi dậy những giá trị tốt đẹp của con người xứ Thanh - yêu nước, cách mạng, kiên trung, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Ngoài ra, công tác khen thưởng cần tiếp tục đổi mới toàn diện, bảo đảm kịp thời, công bằng, thực chất, có giá trị nêu gương, lan tỏa sâu rộng trong xã hội; khen thưởng không chỉ là sự ghi nhận thành tích mà còn là hình thức tôn vinh tinh thần cống hiến, đổi mới, sáng tạo, ý thức phục vụ cộng đồng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Mùi (Ảnh: Hoàng Dương).

“Trong giai đoạn mới, thi đua yêu nước phải thực sự là phong trào hành động cách mạng, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa ý Đảng với lòng dân, giữa truyền thống với hiện tại và tương lai.

Có như vậy, thi đua yêu nước mới thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành hành động tự giác của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân, trở thành động lực tinh thần quan trọng góp phần đưa Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững cùng cả nước”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 200 triệu đồng tới Hội đồng Bảo trợ cho trẻ em tỉnh Thanh Hóa, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Mùi; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Văn Chuyền.