Ưu tiên cho "Chiến dịch Quang Trung", đảm bảo dân có nhà vui Xuân đón Tết

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 được tổ chức chiều 6/12, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho biết, ngày 23/10/2014, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 16/2014 "Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung".

Trong đó, Bộ đã yêu cầu các địa phương nghiên cứu thiết kế tối thiểu 3 mẫu nhà ở phòng, tránh bão, lụt điển hình, đảm bảo các tiêu chí tối thiểu về diện tích, chất lượng quy định, đảm bảo phòng tránh được bão, lụt.

Ngoài thiết kế mẫu, các địa phương có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp cải tạo, nâng tầng làm sàn nhà phòng, tránh bão, lụt.

Bảo đảm mọi người dân vùng lũ có nhà ở, vui xuân đón Tết

Thực hiện quy định nêu trên, các địa phương đều thiết kế và công bố tối thiểu 3 mẫu, có địa phương đến 6-8 mẫu (Huế, Thanh Hóa). Các mẫu nhà ở này đều được đăng tải trên Cổng thông tin của Sở Xây dựng địa phương.

Đồng thời, Bộ Xây dựng nghiên cứu triển khai hệ thống mẫu thiết kế nhà ở an toàn phòng, chống thiên tai trong giai đoạn 2007-2023 và được công bố trên Cổng thông tin của Viện Kiến trúc Quốc gia gồm 176 mẫu có thể sử dụng ngay cho các địa phương.

Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: Nguyễn Hải).

Các mẫu nhà nêu trên được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu điều kiện tự nhiên, tập quán văn hoá, đặc điểm thiên tai tại khu vực chịu ảnh hưởng; bảo đảm tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành đủ điều kiện áp dụng.

Nhiều địa phương đã đưa các mẫu thiết kế này vào sử dụng như tài liệu tham khảo chính, phục vụ hướng dẫn thiết kế, cải tạo nhà ở và xây dựng các chương trình hỗ trợ nhà ở phòng tránh bão, lũ (Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Phú Yên trước sáp nhập),...

Qua thực tế triển khai, những ngôi nhà theo các thiết kế mẫu nêu trên đều an toàn, chống chịu được bão lụt.

Song ông Nguyễn Trí Đức đánh giá, những năm gần đây, tình trạng bão, lũ, lụt đã xảy ra tại hầu hết các địa phương trên phạm vi cả nước với mức độ phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều nên cần có những mẫu thiết kế nhà ở phòng, tránh bão lụt mới phù hợp với tình hình thực tế.

Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức (Ảnh: Nguyễn Hải).

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn vật tư như xi măng, sắt thép sẽ được ưu tiên huy động để đảm bảo tiến độ, từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương và cả hệ thống chính trị để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 234/CĐ-TTg (về việc phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung), bảo đảm mọi người dân có nhà ở, vui xuân đón Tết Nguyên đán.

Ngôi nhà của bà Phan Thị Mãng (71 tuổi, ở xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng) bị sập hoàn toàn do mưa lũ cuối tháng 10 (Ảnh: Ngô Linh).

Hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất sau bão lũ

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, cho biết từ đầu năm đến nay, thiên tai đã gây ra những tổn thất nặng nề cho ngành nông nghiệp với 419 người chết và mất tích, ước tính tổng thiệt hại kinh tế khoảng 97.000 tỷ đồng.

Trong năm 2024, cơn bão Yagi đã gây thiệt hại trên 81.000 tỷ đồng. Trong quá trình chỉ đạo phòng chống và khôi phục sau bão, lũ lãnh đạo Bộ đã có mặt tại tất cả các lĩnh vực, địa bàn.

Bên cạnh đó Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã chỉ đạo các địa phương bị ảnh hưởng của bão, lũ vệ sinh đồng ruộng, chuồng trại để chuẩn bị xuất giống, chọn những đối tượng phù hợp.

Đặc biệt từ nay đến Tết Nguyên đán, Bộ cũng đã chuẩn bị cho kịch bản quý I/2026 nhằm duy trì đà tăng trưởng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến

Về mặt chính sách, bên cạnh Nghị định 02, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết 143 về việc đình hoãn, giãn nợ và giảm lãi suất vay 2%, tạo cơ chế hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.

Công tác khắc phục hậu quả thiên tai cũng nhận được sự chung tay mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế và trong nước. Các quốc gia và tổ chức quốc tế đã viện trợ vật tư, trang thiết bị và tài chính trị giá khoảng 21 triệu USD.

Các doanh nghiệp và đoàn thể cũng đã vào cuộc hỗ trợ các tỉnh trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nông nghiệp với kinh phí khoảng trên 50 tỷ đồng, cung cấp giống cây trồng, hóa chất, vaccine, giống vật nuôi. Riêng thủy sản là gần 1 tỷ con giống.

"Tương tự như năm 2019-2020 khi lũ lụt miền Trung gây thiệt hại nặng nề, những tỉnh có điều kiện thuận lợi sẽ tập trung thúc đẩy tăng trưởng, còn những tỉnh bị ảnh hưởng sẽ nhanh chóng phục hồi, đây là công việc khắc phục, khôi phục", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nêu.

Mặc dù trong điều kiện quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt được những thành tích rất tích cực,...

Ông nhấn mạnh với tinh thần quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh có tốc độ tăng trưởng và không bị ảnh hưởng sẽ duy trì đà tăng tốc tốt hơn.

Cộng với việc phục hồi sớm và hiệu quả bằng cơ chế chính sách, hỗ trợ, chúng ta có thể lấy năm 2025 làm tiền đề cho năm 2026 và những năm tiếp theo.