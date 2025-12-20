Hòa Thịnh những ngày thực hiện "Chiến dịch Quang Trung"

Cuối tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm người dân ở “rốn lũ” Hòa Thịnh (tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk)- nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại Nam Trung Bộ.

Sau đó, Thủ tướng phát động “Chiến dịch Quang Trung” với mục tiêu thần tốc xây dựng lại nhà ở tặng người dân bị lũ lụt phá sập nhà cửa. Thủ tướng giao chậm nhất đến ngày 31/1/2026 phải hoàn thành nhà cho tất cả các gia đình bị thiệt hại bởi mưa lũ.

Hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng, ngày 1/12, quân đội, công an và các lực lượng khác đã cùng tham gia hỗ trợ xây nhà tặng người dân vùng lũ. Trong ảnh là một ngôi nhà tại Hòa Thịnh do lực lượng Quân khu 5 xây dựng, cơ bản hoàn thành phần thô.

"Chiến dịch Quang Trung" ở rốn lũ Hòa Thịnh (Video: Trung Thi).

Để đảm bảo tiến độ theo tình thần Thủ tướng giao, Quân khu 5 đã điều hàng trăm cán bộ chiến sĩ về Hòa Thịnh giúp người dân xây nhà.

Lực lượng của Kho kỹ thuật K55, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 cắt sắt, chuẩn bị đổ trụ bê tông, giúp ngôi nhà của người dân Hòa Thịnh thêm chắc chắn, bảo đảm an toàn trước bão lũ.

Một ngôi nhà đang được cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 thi công phần nóc.

Trung tá Phạm Văn Cường, Phó Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5, cho biết sau khi nhận mệnh lệnh từ cấp trên, đơn vị đã điều động 13 cán bộ, chiến sĩ về Hòa Thịnh để hỗ trợ người dân xây dựng nhà mới.

Theo Trung tá Phạm Văn Cường, mục tiêu của cán bộ, chiến sĩ là hoàn thành ngôi nhà mà đơn vị đảm trách trước ngày 10/1/2026 để bàn giao cho người dân.

Tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, Sư đoàn Bộ binh 315 (Quân khu 5) đang đảm trách xây dựng 6 ngôi nhà tặng người dân vùng lũ. Hầu hết các ngôi nhà đã và đang thi công phần thô của gác tránh lũ.

Chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 315 trộn hồ, tham gia xây dựng nhà ở tặng người dân vùng lũ Hòa Thịnh.

Băng rôn khẩu hiệu "tiến độ - chất lượng - an toàn - hiệu quả" của Sư đoàn Bộ binh 315 trong công tác xây dựng nhà tặng người dân vùng lũ Hòa Thịnh.

Nhìn từ trên cao, một khu vực có đến 5 ngôi nhà đang được xây dựng để tặng người dân vùng lũ.

Trước đó 20 ngày, khu vực này chỉ là những đống đổ nát, hoang tàn do mưa lũ lịch sử tháng 11 gây ra.

Bà Nguyễn Thị Thiêu, trú thôn Phú Hữu, chia sẻ: "Sau khi lũ rút, trở về thấy căn nhà chỉ còn đống đổ nát, tôi như muốn ngã quỵ vì lo gia đình không còn nơi ở. Nay được nhà nước quan tâm, bộ đội hỗ trợ xây nhà mới, gia đình rất mừng và hạnh phúc".

Ngoài làm ban ngày, các lực lượng của Quân khu 5 còn tổ chức làm đêm, với mục tiêu bàn giao nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ trước 31/1/2026, để nhân dân có nhà mới đón Tết Nguyên đán (Ảnh: Anh Tuấn).

Vị trí xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Google Maps).