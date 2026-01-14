Ba ô tô tông nhau trên cao tốc, 4 người chết, 6 người bị thương

Sáng 14/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, khoảng 3h40 cùng ngày, tại km334+300 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn (hướng Thanh Hóa - Hà Nội), thuộc xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô khiến 4 người chết, 6 người bị thương.

Chiếc xe khách trong vụ tai nạn (Ảnh: Văn Thành).

Cụ thể, vào thời gian trên xảy ra va chạm giữa 3 xe, gồm: ô tô đầu kéo biển số 36C-111.xx kéo rơ moóc biển số 36RM-001.xx do lái xe T.K.H. (SN 1989, quê Thanh Hóa) điều khiển; xe khách loại 15 chỗ biển số 38C-229.xx do lái xe P.V.T. (SN 1986, quê Hà Tĩnh) điều khiển, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách chở 11 người.

Tiếp đó là ô tô đầu kéo biển số 35A-463.xx kéo theo rơ moóc biển số 35RM-005.xx do anh B.V.H. (SN 1990, quê Ninh Bình) điều khiển.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc (Ảnh: Văn Thành).

Cục CSGT cho biết vụ tai nạn đã làm 4 người bị chết, 6 người bị thương (trong đó có 4 người bị thương nhẹ, 2 người thương nặng), 3 ô tô hư hỏng.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến bị ùn tắc kéo dài. Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng Công ty cổ phần vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam tổ chức phân luồng giao thông.

Theo đại diện Công ty cổ phần vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam, hiện lực lượng chức năng đã tổ chức cấm các phương tiện ra vào tại nút giao Vạn Thiện theo hướng Nghệ An - Hà Nội.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Đội 3 Cục CSGT phối hợp giải quyết.