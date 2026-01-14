Vụ tai nạn 4 người tử vong trên cao tốc: Gia đình đi thăm thông gia

Trưa 14/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (đoạn qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) làm 4 người tử vong, 6 người bị thương, toàn bộ nạn nhân đều là người địa phương.

Bốn người tử vong gồm: ông P.Đ.N. (60 tuổi), ông T.Q. (64 tuổi), nam sinh V.Đ.Q.A. (17 tuổi, cùng trú thôn Minh Hương) và ông H.B.A. (50 tuổi, trú thôn Đình Cương, xã Đồng Lộc).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hoàng Dương).

Trong số 6 người bị thương có 5 trường hợp nặng đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ra Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Theo lãnh đạo xã Đồng Lộc, cả 10 nạn nhân trong vụ tai nạn đều có quan hệ anh em, họ hàng. Rạng sáng cùng ngày, gia đình thuê xe khách 16 chỗ ra thăm nhà thông gia tại một tỉnh phía Bắc và không may gặp nạn trên đường đi.

"Chúng tôi đã cử cán bộ đến các gia đình nạn nhân để nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi và chia buồn với thân nhân", lãnh đạo xã Đồng Lộc thông tin.

Sáng 14/1, lực lượng chức năng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, điều tra vụ tai nạn.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, vụ tai nạn xảy ra cách nút giao Đồng Thắng (thuộc xã Đồng Tiến) khoảng 700m, tại vị trí xảy ra tai nạn, không có điểm dừng chờ khẩn cấp.

Theo báo cáo sơ bộ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h40 ngày 14/1, tại km334+300 cao tốc Bắc - Nam (thuộc địa phận thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến).

Vào thời điểm trên, anh P.V.Tr. (SN 1986, trú tại xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển ô tô khách mang biển kiểm soát 38C-229.xx theo hướng từ Nghệ An - Hà Nội, trên xe chở theo 11 người.

Khi đến địa điểm trên, xe khách đã tông vào đuôi xe tải biển kiểm soát 35A-463.xx do anh B.V.H. (SN 1990, trú tại xã Phú Sơn, Ninh Bình) điều khiển đang dừng đỗ phía trước.

Cùng lúc, ô tô mang biển kiểm soát 36RM-001.xx do anh T.K.H. (SN 1989, trú tại xã Yên Ninh, Thanh Hóa) điều khiển từ phía sau lao tới tông vào xe khách.

Hậu quả vụ tai nạn, 4 người trên xe khách tử vong, 6 người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.