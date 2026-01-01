Phá bỏ dãy "phố cổ Bãi Cháy" ở Quảng Ninh

Những ngày gần đây, du khách trong và ngoài nước không khỏi bất ngờ khi dãy ki ốt xây dựng liền kề, mang phong cách cổ kính tại phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) đang được quây tôn và tháo dỡ.

Nơi đây từng được đặt tên là "phố cổ Bãi Cháy", một trong những điểm du lịch, check-in không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước khi đến với Quảng Ninh.

"Phố cổ Bãi Cháy" là một trong những địa điểm ăn uống và mua sắm lý tưởng. Tại đây có rất nhiều các hàng quán phục vụ đa dạng các món: các món đặc sản Quảng Ninh, các món ăn 3 miền, các món ăn bình dân tới ẩm thực đường phố.

Bên cạnh đó, nơi đây còn có các quán bar, các quán cafe sống ảo siêu “xịn xò” và nổi tiếng.

Một cửa hàng sữa chua và dịch vụ in ảnh đã phải rời đi nơi khác.

Những chiếc đèn lồng - vật dụng trang trí phổ biến trước cửa mỗi ki ốt - được sử dụng nhằm phù hợp và tôn lên nét kiến trúc cổ kính của công trình còn sót lại.

Mái ngói được xây dựng mang phong cách cổ kính.

Ki ốt ở vị trí đắc địa của "phố cổ Bãi Cháy" này giờ trở nên hoang tàn, ảm đạm.

Bên trong một ki ốt, các vật dụng đã được di chuyển đi nơi khác, phía trước cửa là những mảnh kính vỡ vụn.

Nhóm thợ tiếp tục dựng khung thép để quây tôn làm hàng rào, phục vụ phá dỡ dãy "phố cổ Bãi Cháy" trong những ngày tới.

Người thợ đang gia công vật tư để phục vụ việc lắp dựng hàng rào tôn quây xung quanh công trường phá dỡ sắp tới.

Theo một số người dân sinh sống gần đây, dãy "phố cổ Bãi Cháy" bị phá bỏ để phục vụ cho một dự án xây dựng thương mại được kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt du lịch Bãi Cháy thời gian tới.

Cạnh dãy “phố cổ Bãi Cháy” là các khoảng đất trống đã được phân thành từng lô; phía ngoài là bãi tắm, nơi thường xuyên thu hút đông du khách vào mùa hè.

Một quảng trường gần đó, với không gian rộng rãi, là nơi diễn ra các sự kiện lớn của tỉnh Quảng Ninh nói chung và của phường Bãi Cháy nói riêng.