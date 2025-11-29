Thêm 2.288 tỷ đồng nâng cầu Nhơn Trạch lên chuẩn cao tốc

Theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, cầu Nhơn Trạch và đường dẫn sẽ được nâng cấp từ tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (vận tốc 80km) lên đường cao tốc 4 làn xe (vận tốc 100km/h).

Bộ Xây dựng cũng phê duyệt tăng tổng mức đầu tư dự án từ 6.955 tỷ đồng lên 9.243 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) khoảng 257,26 triệu USD (6.183 tỷ đồng); vốn đối ứng khoảng 3.060,56 tỷ đồng.

Ô tô lưu thông qua cầu Nhơn Trạch (Ảnh: Hoàng Bình).

Cầu Nhơn Trạch là một mảnh ghép của tuyến Vành đai 3 TPHCM nhưng đang bị lệch thiết kế so với các đoạn còn lại. Trong khi dự án thành phần 1 phía TPHCM và dự án thành phần 3 phía Đồng Nai được thiết kế chuẩn cao tốc, đoạn cầu Nhơn Trạch (dự án thành phần 1A) chỉ đạt quy mô đường cấp III đồng bằng.

Mặt cầu chỉ vừa đủ 4 làn xe ô tô, không có làn dừng khẩn cấp cũng như làn xe máy. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc tổ chức giao thông theo chuẩn cao tốc từ TPHCM sang Đồng Nai và ngược lại.

Khi dự án thành phần 1 và 3 hoàn thành, PMU Mỹ Thuận phải tính phương án lưu thông hỗn hợp trên cầu Nhơn Trạch. Cụ thể, mặt cầu phải chia thành 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, có dải phân cách ngăn giữa các làn.

Theo phương án điều chỉnh dự án được PMU Mỹ Thuận đề xuất, chủ đầu tư sẽ xây dựng thêm một cầu mới đối xứng với cầu Nhơn Trạch hiện hữu để mở rộng mặt đường, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Việc nâng chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo đoạn tuyến này đồng bộ với toàn tuyến cao tốc Vành đai 3, tăng năng lực lưu thông giữa TPHCM và Đồng Nai.

Cầu Nhơn Trạch bị lệch thiết kế so với dự án thành phần 1 và 3 (Đồ họa: Ngọc Tân).

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận triển khai các thủ tục điều chỉnh dự án, làm việc với nhà tài trợ để chuẩn bị khoản vay bổ sung, đồng thời nghiên cứu rút ngắn thời gian thi công để bảo đảm tiến độ khai thác toàn tuyến.

Trước đó, dự án thành phần 1A (cầu Nhơn Trạch và đường dẫn) được Bộ Xây dựng thông xe ngày 20/8. Cây cầu đã mở lối cho phương tiện từ cao tốc TPHCM - Long Thành rẽ sang khu vực Nhơn Trạch và ngược lại. Dự kiến, đây là một trong những tuyến đường kết nối trung tâm TPHCM với sân bay Long Thành.