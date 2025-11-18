Điều chỉnh giao thông đường Lê Lợi ở trung tâm TPHCM trong 16 ngày

Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TPHCM) thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Lê Lợi để phục vụ hai sự kiện lớn.

Cụ thể, từ ngày 17/11 đến 23/11, làn ô tô trên đường Lê Lợi, đoạn từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phan Bội Châu, được sử dụng để tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc.

Từ ngày 18/11 đến hết ngày 2/12, làn ô tô trên đường Lê Lợi, đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur (phường Sài Gòn), được trưng dụng để tổ chức "Liên hoan Võ thuật quốc tế TPHCM năm 2025".

Làn ô tô trên đường Lê Lợi sẽ bị cấm trong 16 ngày để phục vụ hai sự kiện (Ảnh: Hải Long).

Phòng PC08 khuyến cáo người dân tránh lưu thông vào làn ô tô trên đường Lê Lợi trong thời gian diễn ra các hoạt động. Các phương tiện có thể di chuyển trong làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc theo các tuyến song song, lân cận như Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn.

Các tuyến giao cắt với đường Lê Lợi như: Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi và Phan Bội Châu vẫn cho phép phương tiện lưu thông bình thường.

PC08 đề nghị người tham gia giao thông giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng điều tiết trật tự an toàn giao thông và hệ thống báo hiệu trên đường khi đi qua khu vực tổ chức sự kiện.

Căn cứ tình hình thực tế, PC08 sẽ bố trí lực lượng để điều chỉnh, phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.