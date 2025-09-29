Thanh niên bị lũ cuốn trôi hơn 100m được công an cứu sống giữa đêm

Tối 29/9, em Trần M.C. (18 tuổi, khu Đình, xã Yên Lập, Phú Thọ) điều khiển xe máy từ nhà hướng ra quốc lộ 70B. Xe bị chết máy giữa đường đúng lúc dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi C. khoảng 110m, sau đó em bám được vào một cây keo.

Nhận được thông tin, Công an xã Yên Lập phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và người dân tổ chức phương án cứu nạn.

Đại uý Hà Văn Sang (công an xã) và anh Nguyễn Viết Hà (Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Lập) trực tiếp sử dụng thuyền phao cứu sinh bơi ra giữa dòng nước lũ cùng người dân trên bờ giải cứu thành công em C..

Chiều cùng ngày, Đại úy Nguyễn Văn Quỳnh, cán bộ Công an xã Yên Lập, lao xuống dòng nước lũ cứu bà Trần T.H. (43 tuổi) đang bị cuốn trôi.

Lũ ống xảy ra trên địa bàn xã Phú Khê, Phú Thọ (Ảnh: UBND xã Phú Khê).

Tính đến chiều tối 29/9, bão số 10 (Bualoi) khiến 20 nhà dân ở tỉnh Phú Thọ bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; giao thông bị ảnh hưởng với 31 điểm sạt lở, khối lượng đất sạt khoảng 4.275m3.

Sau nhiều giờ mưa lớn, ở xã Phú Khê xảy ra một trận lũ ống tại khu vực Đền Đá Thờ ven quốc lộ 70B. Mưa lớn khiến khu vực chân Đền Đá Thờ bị sạt lở, lũ ống mang theo nước cùng bùn đất chảy xuống quốc lộ, tràn vào nhà dân.

Chính quyền xã Phú Khê đang cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân, dọn dẹp, di chuyển tài sản...

Quốc lộ 70B đoạn qua Đền Đá Thờ đang tạm thời bị chia cắt, các phương tiện không thể đi lại.

Lũ ống mang theo nước cùng bùn đất chảy xuống quốc lộ, tràn vào nhà dân (Ảnh: UBND xã Phú Khê).

Trong ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ ban hành lệnh báo động 3 trên sông Bứa, đề nghị các xã Võ Miếu, Thanh Sơn, Thọ Văn, Đồng Lương, Vạn Xuân triển khai lực lượng, vật tư phương tiện theo cấp báo đã quy định.

Lúc 17h, mực nước sông Bứa tại Trạm thủy văn Thanh Sơn lên mức 26m, trên báo động 3 và dự kiến tiếp tục lên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa phương tổ chức tuần tra, canh gác và có biện pháp xử lý kịp thời những sự cố, hư hỏng của đê, kè, cống.