Xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang lúc 20h hôm nay

Theo công điện, lúc 16h hôm nay, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 118,86m, mực nước hạ lưu 50,20m, lưu lượng về hồ 1.221m3/s, tổng lưu lượng về hạ du khoảng 579m3/s.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang có trách nhiệm tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa và kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Hồ thủy điện Tuyên Quang (Ảnh: VGP).

Cũng trong chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND TP Hà Nội, tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Như Dân trí thông tin, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã lệnh cho Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 20h ngày 29/9.

Yêu cầu xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình được đưa ra khi mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình lúc 12h ngày 29/9 ở cao trình 114,27m, mực nước hạ lưu 11,29m, lưu lượng về hồ 10.566m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.167m3/s.