Đại úy công an cứu người bị lũ cuốn

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, trong quá trình hỗ trợ người dân trên địa bàn chiều 29/9, Đại uý Nguyễn Văn Quỳnh, cán bộ Công an xã Yên Lập, phát hiện bà Trần T.H. (43 tuổi, trú ở khu Bến Sơn, xã Yên Lập) đang chới với giữa dòng nước lũ.

Ngay lập tức, anh Quỳnh lao xuống dòng nước cùng với công an xã triển khai lực lượng ứng cứu kịp thời người dân gặp nạn.

Đại úy Nguyễn Văn Quỳnh cùng cán bộ Công an xã Yên Lập cứu người dân bị dòng nước lũ cuốn trôi (Ảnh cắt từ clip: Phùng Minh).

Sau đó, các chiến sĩ công an phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập sử dụng xe chuyên dụng đưa bà H. đi cấp cứu. Nhờ được chăm sóc tích cực, sức khoẻ của bà H. dần ổn định.

Công an tỉnh Phú Thọ đánh giá, việc ứng cứu người dân của Công an xã Yên Lập thể hiện tính kịp thời, bám cơ sở, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống xảy ra trên địa bàn.