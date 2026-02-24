Tân Sơn Nhất lập kỷ lục kép mùa Tết Bính Ngọ

Cách đây tròn 1 năm, vào Tết Ất Tỵ 2025, sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) lần đầu tiên vượt mốc phục vụ 1.000 chuyến bay một ngày, cụ thể là 1.003 chuyến vào ngày cao điểm nhất. Con số đó đã gần chạm ngưỡng năng lực điều phối không lưu của sân bay lớn nhất cả nước.

Khi người dân TPHCM trở lại với nhịp làm việc sau Tết Bính Ngọ 2026, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận ngày thứ 5 liên tiếp phục vụ trên 1.030 chuyến bay/ngày. Các chuyến bay cất/hạ cánh an toàn, cho thấy năng lực điều phối đáng nể của lực lượng kiểm soát không lưu trong điều kiện hạ tầng đường băng chật chội.

Lưu lượng vượt dự báo

Trước khi bước vào cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, nhà chức trách hàng không đã dành sự quan tâm đặc biệt cho sân bay Tân Sơn Nhất - nơi chứng kiến dòng người rời siêu đô thị lớn nhất cả nước để về quê đón Tết và trở lại thành phố sau kỳ nghỉ.

Theo kế hoạch ban đầu, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đông đúc nhất vào ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ) với 1.026 chuyến bay cất/hạ cánh. Tuy nhiên, nhu cầu tăng chuyến từ các hãng bay khiến Cục Hàng không phải bổ sung chuyến bay đêm, nâng lưu lượng dự kiến trong ngày cao điểm nhất lên 1.069 chuyến và 177.859 lượt khách.

Lưu lượng chuyến bay và hành khách theo kế hoạch tại sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết Bính Ngọ (Nguồn: TIA).

Thực tế, ngày 22/2, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 1.048 chuyến, lượng hành khách lên tới 182.940 người.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Hoạch, Trưởng phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Nam, cho biết, ngày 22/2 đã đi vào lịch sử khi sân Tân Sơn Nhất xô đổ mọi kỷ lục về số chuyến và số khách phục vụ trong 24 giờ.

"Công suất thiết kế của sân bay Tân Sơn Nhất sau khi có thêm ga T3 là khoảng 50 triệu khách/năm, tương đương khoảng 137.000 lượt/ngày. Nhưng thực tế như vừa qua, lượng khách đạt trên 180.000 lượt/ngày", ông Hoạch chia sẻ.

Theo đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam, ngày cao điểm nhất tại sân bay Tân Sơn Nhất luôn rơi vào sau Tết. Trước Tết, người dân có thể về quê rải rác bằng nhiều phương tiện khác nhau. Sau Tết, tâm lý muốn trở lại thành phố nhanh chóng để kịp ngày đi làm khai xuân khiến nhiều người lựa chọn đi máy bay.

Hành khách xếp hàng tại sân bay Nội Bài sau Tết Bính Ngọ để trở lại TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Ông Hoạch cho biết, hai tham số mới xuất hiện trong dịp cao điểm Tết năm nay là nhà ga hành khách T3 và hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways. Trong đó, hãng bay trẻ nhất của Việt Nam đóng góp tỷ trọng đáng kể trong tổng sản lượng tại Tân Sơn Nhất.

Dù dịp cao điểm Tết còn kéo dài đến 15 tháng Giêng, đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam đánh giá những ngày khó khăn, căng thẳng nhất đã qua. Thời tiết thuận lợi khiến tình trạng chậm, hủy chuyến không tăng đột biến. Sân bay Tân Sơn Nhất cơ bản phục vụ thành công nhu cầu đi lại trong dịp Tết của người dân.

Đà tăng trưởng đòi hỏi sân bay Long Thành sớm về đích

Theo Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), dịp cao điểm Tết Bính Ngọ 2026 tiếp tục là phép thử năng lực điều hành bay, khi lưu lượng chuyến bay tăng cao tại nhiều sân bay trọng điểm.

Trong các khung giờ cao điểm, tần suất điều phối không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất đạt tới 50-51 chuyến cất/hạ cánh mỗi giờ, tập trung vào các khung giờ sáng sớm, trưa và chiều. Điều này đồng nghĩa cứ sau khoảng 70 giây lại có một chuyến bay cất hoặc hạ cánh.

Kiểm soát viên không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Ngọc Tân).

"Đây là ngưỡng khai thác đòi hỏi kiểm soát viên không lưu phải duy trì cường độ làm việc lớn, xử lý liên tục các luồng máy bay đến, đi trong khu vực tiếp cận", đại diện VATM chia sẻ.

Trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 14/2 đến 22/2), sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 8.734 chuyến bay, tương ứng 1,4 triệu khách và 7.810 tấn hàng hóa; tăng 7,35% số chuyến và 11,44% số hành khách so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, mạng bay nội địa phục vụ 5.804 chuyến và 874.660 khách (tăng 5,11% số chuyến và 9,82% hành khách); mạng bay quốc tế đạt 2.930 chuyến, 517.370 khách (tăng 12,09% số chuyến và 14,28% hành khách).

Dù có thêm nhà ga hành khách T3, tình trạng quá tải vẫn hiện hữu tại sân bay Tân Sơn Nhất. Theo ghi nhận của phóng viên, hành khách phải chờ cả tiếng đồng hồ tại nhà ga T3 vì lượng người xếp hàng trước quầy thủ tục quá đông.

Điểm ùn ứ xuất hiện tại cổng làm thủ tục an ninh nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, do lượng người sử dụng cổng nhận diện khuôn mặt chưa cao (Ảnh: Ngọc Tân).

Ở khâu soi chiếu an ninh, dù hệ thống cổng nhận diện khuôn mặt tự động đã được lắp đặt, đa số hành khách vẫn xếp hàng xuất trình giấy tờ theo cách truyền thống, gây ra cảnh ùn ứ tại cổng soi chiếu.

Trong bối cảnh sân bay Tân Sơn Nhất chạm ngưỡng giới hạn về hạ tầng, Chính phủ và Bộ Xây dựng đang hối thúc tiến độ dự án sân bay Long Thành. Không thể về đích vào cuối năm 2025 như kỳ vọng, sân bay này được lùi tiến độ đến tháng 6 năm nay.

Theo đề xuất của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), từ giữa năm nay, nhóm đường bay tầm xa từ Tân Sơn Nhất sẽ được chuyển sang Long Thành. Nhóm này gồm các tuyến quốc tế đường dài đi châu Âu, Mỹ, Australia, châu Phi, Trung Đông, Nam Á và Trung Á.