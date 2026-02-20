Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục, taxi chen kín lối ra

Chiều 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), các chuyến bay nội địa tấp nập hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Lưu lượng hành khách đổ về TPHCM tạo nên cảnh chờ đợi trước đảo hành lý ký gửi.

Bên ngoài nhà ga, taxi công nghệ nối đuôi xếp hàng. Cứ vài phút lại có một nhóm hành khách lên xe rời sân bay. Khu vực này xảy ra ùn ứ cục bộ khi xe cá nhân và taxi cùng lúc đổ về.

Taxi nối đuôi đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều mùng 4 Tết (Ảnh: Hoàng Hướng).

Chị Nhật Vy (SN 1995, quê Đà Nẵng) là một trong số hành khách quay lại TPHCM sớm để đi làm sau một tuần nghỉ Tết.

“Trong lúc chờ lấy hành lý, tôi đặt taxi công nghệ nhưng phải gần 20 phút mới có xe nhận cuốc. Tài xế báo đang kẹt ở làn đón khách”, chị nói.

Trong khi đó, anh Hoàng Tuấn, tài xế taxi công nghệ, cho hay lượng khách hôm nay tăng mạnh so với ngày thường.

“Mới mùng 4 nhưng người dân trở lại thành phố rất đông. Tôi không kịp ăn trưa. Vừa trả khách xong là phải quay lại sân bay ngay”, anh Tuấn chia sẻ.

Nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt hành khách chiều mùng 4 Tết (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngày 20/2, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 1.037 chuyến bay cất, hạ cánh. Tổng lượng hành khách đạt hơn 170.000 lượt, là mức kỷ lục trong hơn 10 năm qua.

Để đảm bảo việc di chuyển thông suốt, sân bay phối hợp với các đơn vị tăng cường nhân sự, phân luồng từ xa, điều tiết khách theo khung giờ. Việc linh hoạt bố trí quầy thủ tục, băng chuyền, cửa khởi hành và áp dụng định danh, nhận diện sinh trắc học giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Nhiều gia đình mệt mỏi khi chờ đặt taxi về nhà (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng an ninh sân bay và CSGT được tăng cường để điều tiết, nhắc nhở phương tiện không dừng đỗ quá thời gian quy định.

Đơn vị quản lý cũng liên tục phát loa cảnh báo tình trạng xe dù, xe công nghệ giả chèo kéo khách, đồng thời nghiêm cấm đón khách sai quy định trong khu vực sân bay.

Dự kiến trong những ngày tới, lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất vẫn duy trì ở mức cao khi người lao động, sinh viên tiếp tục trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.