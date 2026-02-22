Người dân trở lại TPHCM, sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục

Ngày 22/2, sân bay Tân Sơn Nhất có kế hoạch phục vụ gần 178.000 lượt khách với 1.069 chuyến bay, đạt mức cao nhất trong cả mùa cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, đồng thời xô đổ kỷ lục vừa được lập vào ngày 20/2.

Theo Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, tổng số chuyến bay trong ngày 22/2 gồm 529 chuyến đi và 540 chuyến đến. Trong đó, chuyến bay nội địa chiếm tỷ trọng lớn với 722 chuyến.

Hành khách đi máy bay trở về TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Về sản lượng hành khách, sân bay dự kiến phục vụ 104.701 lượt khách đến và 73.158 lượt khách đi. Số liệu này phản ánh xu hướng người dân quay trở lại TPHCM trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ.

Ngày 22/2, nhà ga quốc nội T1 phục vụ 263 chuyến bay với hơn 45.000 hành khách. Nhà ga T3 dự kiến phục vụ 454 chuyến bay, tương ứng khoảng 68.000 hành khách.

Trong khi đó, nhà ga quốc tế T2 khai thác 334 chuyến bay với gần 65.000 hành khách.

Trong giai đoạn cao điểm sau Tết, sản lượng hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất liên tục duy trì ở mức rất cao, nhiều ngày lập kỷ lục. Lực lượng an ninh hàng không và CSGT được tăng cường để điều tiết giao thông, đảm bảo lối ra của các nhà ga được thông thoáng, tránh ùn tắc.