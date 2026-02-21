Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách cao nhất trong hơn một thập kỷ

Chiều 21/2 (mùng 5 Tết), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã ghi nhận hơn 1.000 chuyến bay, với tổng cộng 520 chuyến đi và 517 chuyến đến, theo thông tin từ Trung tâm Điều hành sân bay.

Cụ thể, các chuyến bay đi bao gồm 355 chuyến nội địa và 165 chuyến quốc tế. Chiều đến có 356 chuyến nội địa và 161 chuyến quốc tế.

Mặc dù lượng khách tăng mạnh, tình trạng ùn ứ kéo dài không xảy ra. Điều này được lý giải nhờ việc phân bổ khai thác hiệu quả giữa các nhà ga T1, T2, T3 cùng các giải pháp điều tiết khung giờ bay hợp lý.

Cụ thể, nhà ga T1 phục vụ 128 chuyến đi với 15.454 hành khách và 126 chuyến đến với 27.548 hành khách. Nhà ga T3 khai thác 225 chuyến đi (22.523 hành khách) và 227 chuyến đến (43.673 hành khách).

Trong khi đó, nhà ga T2 phục vụ 162 chuyến đi và 158 chuyến đến, với tổng cộng hơn 60.000 lượt khách quốc tế.

Dự kiến, trong những ngày tới, lượng hành khách qua Tân Sơn Nhất vẫn sẽ duy trì ở mức cao khi người lao động và sinh viên tiếp tục quay trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết.

Không chỉ phục vụ nhu cầu trở lại làm việc, nhiều người dân cũng chọn thời điểm này để bắt đầu các chuyến du xuân. Anh Nguyễn Ngọc Anh (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) chia sẻ: "Tôi làm việc xuyên Tết tại TPHCM, hôm nay tôi cùng gia đình đến Đồng Hới để du lịch".

Lực lượng an ninh sân bay đã được tăng cường tối đa để điều tiết giao thông và nhắc nhở các phương tiện không dừng đỗ quá thời gian quy định.

Về sản lượng hành khách, ngày 21/2 ghi nhận 68.273 người khởi hành (37.977 khách nội địa, 30.296 khách quốc tế) và 101.436 người đến (71.221 khách nội địa, 30.215 khách quốc tế).

Sau hành trình dài và thời tiết nắng nóng tại TPHCM, một số em nhỏ tỏ ra mệt mỏi.

Trước đó, ngày mùng 4 Tết, sân bay đã khai thác 1.037 chuyến bay với 170.798 hành khách. Mùng 3 Tết ghi nhận 970 chuyến bay với 151.177 hành khách, và mùng 2 Tết đạt 906 chuyến bay với 142.993 hành khách.

Theo dự báo, những ngày cao điểm tiếp theo, lượng khách qua sân bay có thể vượt 165.000 lượt mỗi ngày, cao hơn so với dự báo ban đầu.

Đơn vị quản lý sân bay cũng liên tục phát loa cảnh báo về tình trạng xe dù, xe công nghệ giả mạo chèo kéo khách, đồng thời nghiêm cấm hành vi đón trả khách sai quy định trong khu vực sân bay.