Sạt lở đê sông Thao ở Phú Thọ "uy hiếp" nhiều hộ dân

Ngày 21/10, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cùng đoàn công tác tới hiện trường khu vực sạt lở bờ sông Thao, đang uy hiếp an toàn của nhiều hộ dân ở khu 9 Hương Nộn xã Tam Nông.

Ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, chỉ đạo tại hiện trường sạt lở đê hữu Thao, xã Tam Nông (Ảnh: Tam Nông).

Lãnh đạo xã Tam Nông cho biết địa điểm sạt lở, sụt trượt bờ sông tương ứng K71+500-K73+300 đê hữu Thao, đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Khu vực gần nhà văn hóa khu 9 Hương Nộn liên tục bị sạt lở, xói sâu vào sát đường bê tông dân sinh. Nhiều vị trí hình thành hàm ếch, xuất hiện các vết nứt dọc với chiều dài khoảng 200m.

Theo lãnh đạo xã Tam Nông, các vết nứt phát triển nhanh và xuất hiện ngày càng dày đặc, trong đó vết nứt gần nhất chỉ cách mép đường bê tông khoảng 0,6m. Nguy cơ sạt trượt lan rộng ở đây rất cao, trong khi khu vực sát đường bê tông có rất nhiều hộ dân sinh sống, tiềm ẩn rủi ro lớn về an toàn cho con người và tài sản nếu không được xử lý kịp thời.

Khu vực sạt lở bờ sông thuộc Khu 9 Hương Nộn xã Tam Nông, Phú Thọ, đang "uy hiếp" cuộc sống của nhiều hộ dân (Ảnh: Tam Nông).

Ông Trần Duy Đông giao Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cơ quan chuyên môn, địa phương khẩn trương đề xuất phương án xử lý sự cố sạt lở nhanh nhất. Chính quyền địa phương có phương án bảo vệ người dân trước các tình huống có thể xảy ra.

Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ quyết định xây dựng công trình khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở trên với kinh phí 7,5 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Phú Thọ. Thời gian hoàn thành công trình trước ngày 31/12 năm nay.

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu UBND xã Tam Nông sẵn sàng di chuyển người và tài sản tới nơi an toàn. Trường hợp phát hiện các hiện tượng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phải báo cáo kịp thời UBND tỉnh Phú Thọ.