Người đàn ông ở Phú Thọ nhận lại 100 triệu đồng chuyển nhầm

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, mới đây Công an xã Tiên Lương nhận được trình báo của anh Nguyễn Quang Huy (trú ở xã Tiên Lương) về việc chuyển nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản một người mang tên T.Đ.V..

Tiến hành xác minh, truy vết dòng tiền, công an xác định người nhận số tiền trên là anh T.Đ.V., 32 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ.

Công an xã Tiên Lương lập tức liên hệ, phối hợp với Công an phường Bình Thủy để làm việc trực tiếp với người nhận được số tiền 100 triệu đồng. Nhờ đó, anh V. hoàn trả toàn bộ tiền cho anh Huy theo đúng quy định pháp luật.

Anh Nguyễn Quang Huy gửi thư cảm ơn lực lượng công an sau khi nhận lại 100 triệu đồng chuyển nhầm cho một người dân ở Cần Thơ (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Sau khi nhận lại tiền, anh Huy viết thư bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tiên Lương đã “tận tâm, trách nhiệm, xử lý vụ việc nhanh chóng, giúp người dân yên tâm, tin tưởng tuyệt đối vào lực lượng công an”.