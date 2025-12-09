Sẽ có tuyến metro từ ga Suối Tiên đến sân bay Long Thành

Sáng 9/12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X khai mạc Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét tới 49 dự thảo nghị quyết. Đây là số lượng dự thảo nghị quyết nhiều nhất được xem xét tại một kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ có tờ trình Dự thảo Nghị quyết về thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành, theo phương thức đối tác công tư đi qua địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh (tỉnh Đồng Nai và TPHCM).

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Ảnh: Phước Tuần).

Dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành có hướng tuyến cơ bản bám theo quy hoạch, bắt đầu từ ga S0 tại Tân Vạn, tuyến đi theo hướng tuyến quy hoạch, vượt sông Đồng Nai và đi dọc quốc lộ 1, kết nối vào nhà ga SC của trung tâm hành chính mới; sau đó tuyến theo hành lang quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa – Long Thành, dọc theo ĐT.771, cắt qua cao tốc TPHCM - Long Thành, kết nối vào nhà ga SA và sau đó theo hành lang quy hoạch dành cho các tuyến đường sắt đi vào sân bay Long Thành.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 41,4km bao gồm 3 đoạn chính: Đoạn 1 từ ga S0 đến ga trung tâm hành chính (SC), chiều dài khoảng 6,1km; Đoạn 2 từ ga trung tâm hành chính (SC) đến ga SA (đến tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành), chiều dài khoảng 28,2km; Đoạn 3 (đoạn vào sân bay) dài khoảng 7,1km (tuyến mới và đi song song với tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam).

Loại hình công nghệ: ĐSĐT - MRT. Tốc độ thiết kế tối đa là 120km/h (90km/h trong hầm) và tốc độ vận hành tối đa là 110km/h (80km/h trong hầm).

Sử dụng đoàn tàu động lực phân tán (EMU); Khổ đường 1.435mm (đường đôi); Hệ thống tín hiệu điều khiển chạy tàu dựa trên thông tin vô tuyến (CBTC), cho phép vận hành tự động cấp độ 4 (GoA4); Cấp điện dòng điện một chiều 1500V DC (cấp điện trên cao) hoặc 750V DC (cấp điện ray thứ 3).

Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 60.261 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 4.323 tỷ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2029.

Theo tờ trình, hệ thống giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TPHCM hiện nay chủ yếu dựa trên 3 phương thức vận tải là đường bộ, đường sắt, đường thủy, trong đó vận tải đường bộ là phương thức vận tải chính. Tuy nhiên, với mật độ phương tiện tăng cao, các tuyến đường bộ hiện hữu đã bị quá tải, gây tắc nghẽn liên tục như quốc lộ 1, quốc lộ 51...

Mặc dù, trong thời gian qua các tuyến đường kết nối giữa 2 tỉnh đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện như đường vành đai, cao tốc, liên kết vùng. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu giao thông kết nối, đặc biệt là khi sân bay quốc tế Long Thành chính thức đưa vào hoạt động.

Đồng thời, nhu cầu kết nối giữa cảng hàng không Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành là rất cấp thiết để đảm bảo việc vận hành song song giữa hai sân bay. Sân bay Long Thành sẽ tiếp nhận một phần lượng khách và hàng hóa từ sân bay Tân Sơn Nhất khi đi vào hoạt động.

Do đó, việc sớm nghiên cứu triển khai các dự án giao thông kết nối khác như metro, đường sắt tốc độ cao, các cầu kết nối trên các đường liên vùng... là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông, giảm thời gian di chuyển, đặc biệt góp phần rút ngắn khoảng cách kết nối, thời gian di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.