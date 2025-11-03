Phát hiện thi thể hai mẹ con trong ngôi nhà ngập nước

Ngày 3/11, Công an xã Hưng Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đang làm rõ vụ hai mẹ con tử vong trong căn nhà bị ngập nước ở ấp Hưng Điền thuộc địa bàn xã.

Ngôi nhà nơi hai mẹ con bị điện giật tử vong (Ảnh: CTV).

Theo cơ quan công an, lúc 15h20 ngày 2/11, ông N.N.A. (SN 1941) phát hiện thi thể của con gái là bà N.T.M.N. (SN 1976) cùng cháu ngoại là bé T.B.N. (SN 2011) trước cửa nhà tắm.

Hai nạn nhân tử vong trong tư thế nằm dưới mặt nước do nền nhà bị ngập lụt. Ông A. vội tri hô mọi người giúp đỡ.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện phần dây dẫn điện từ nhà bà N. ra nhà tắm, nơi các nạn nhân tử vong, có đoạn bị cháy đen, vị trí bị cháy tiếp giáp với vách tôn. Có thể đó là nguyên nhân khiến điện bị rò rỉ gây tai nạn cho các nạn nhân.

Theo ông A., nền nhà gia đình ông bị ngập nước khoảng 30cm do triều cường. Khi con gái và cháu ngoại ông đi tắm có bật đèn điện.

Công an xã Hưng Thạnh đã bảo vệ hiện trường, ghi lời khai người có liên quan, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.