Xác định thời điểm ông "Thích Nhuận Đạt" hoàn tục

Liên quan đến câu chuyện đang lan truyền trên mạng xã hội về một người được gọi là “sư thầy Thích Nhuận Đạt”, chiều 6/3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết các nguồn thông tin xác nhận ông này thực tế đã hoàn tục từ cuối năm 2025 và không còn là tu sĩ Phật giáo.

Theo đó, người này mang tên T.M.T. (SN 1978, quê Ninh Thuận, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), trước đây từng xuất gia tại chùa Lạc Nghiệp (Ninh Thuận cũ).

Tuy nhiên, vào khoảng cuối giờ chiều 3/12/2025, ông T. đã đến chùa Quan Âm (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) để trình bày việc xin xả giới, hoàn tục trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Nhuận Đạt từ ngày 3/12/2025 đã hoàn tục để theo đuổi đời sống thế tục.

Thượng tọa Thích Nhuận Minh, một vị Tăng tại chùa Quan Âm, xác nhận là người trực tiếp chứng kiến và tiếp nhận lời tuyên bố xả giới của T.M.T. vào thời điểm trên.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc xả giới có thể được thực hiện khi người xuất gia tự nguyện tuyên bố không tiếp tục đời sống Sa môn trước người chứng kiến.

Sau khi hoàn tục, ông T.M.T. lựa chọn lối sống cá nhân và không còn sinh hoạt trong hệ thống Tăng đoàn.

Thông tin từ chùa Quan Âm cho biết trước đó ông T. cũng không tham gia các sinh hoạt Tăng sự tại địa phương như an cư kiết hạ hay các kỳ bố tát.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa cũng xác nhận từ trước đến nay không có tu sĩ nào mang pháp danh “Thích Nhuận Đạt” sinh hoạt chính thức trong Phật giáo địa phương.

Ông Thích Nhuận Đạt và người phụ nữ tên T. (Ảnh: J.B.).

Theo hồ sơ hành chính, ông T.M.T. có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên và sinh hoạt tại địa phương với tư cách một công dân bình thường theo quy định pháp luật.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến mối quan hệ cá nhân giữa T. và một phụ nữ. Trong đó người nam thường được giới thiệu là “sư thầy Thích Nhuận Đạt”. Các nội dung này được chia sẻ với nhiều cách diễn giải khác nhau, thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, dù đã hoàn tục nhưng T. vẫn sử dụng trang phục giống tu sĩ Phật giáo khi xuất hiện ở nhiều nơi.

Việc này dễ gây hiểu lầm trong công chúng và ảnh hưởng đến hình ảnh của tu sĩ cũng như uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hiện theo nguồn tin từ địa phương, ông T. không có mặt tại nơi cư trú ở Khánh Hòa cũng như tại địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú ở Thái Nguyên.