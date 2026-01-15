Người dân bỡ ngỡ khi nhà ga T1 Tân Sơn Nhất đổi sảnh đón khách

Trước đợt cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã hoàn tất việc chuyển đổi sảnh đón khách của hãng hàng không Vietjet tại nhà ga quốc nội T1.

Cụ thể, từ ngày 13/1, hãng hàng không Vietjet chuyển toàn bộ quầy phục vụ hành khách sang sảnh A, vốn là sảnh đón khách của Vietnam Airlines. Việc này được thực hiện sau khi Vietnam Airlines cùng các hãng khác đã chuyển hoạt động sang nhà ga T3 mới.

Vietjet chuyển toàn bộ hoạt động khai thác khách nội địa sang sảnh A, nhà ga T1 Tân Sơn Nhất (Ảnh: Ngọc Tân).

Việc chuyển đổi này giúp hãng hàng không Vietjet có không gian phục vụ rộng rãi hơn nhiều so với trước đây; cũng đồng thời chuẩn bị cho một mùa đi lại cao điểm Tết Nguyên đán thuận tiện hơn cho hành khách.

Theo ghi nhận của phóng viên, sảnh A của nhà ga T1 đã được Vietjet dọn dẹp, chỉnh trang và tiếp quản hạ tầng thiết bị do Vietnam Airlines để lại. Hãng cũng lắp đặt thêm các máy check-in tự động để hành khách tự xuất thẻ lên máy bay và thẻ hành lý.

Sảnh B nhà ga T1 tạm thời được để trống sau khi hãng Vietjet rời đi (Ảnh: Ngọc Tân).

Sau 2 ngày khai thác, hành khách lẫn tài xế vẫn chưa quen với việc thay đổi sảnh đón khách. Rất nhiều ô tô vẫn dừng đỗ, trả khách trước cửa sảnh B của nhà ga T1.

Sau khi xuống xe, hành khách phát hiện sảnh B đã đóng cửa. Họ phải đẩy hành lý đi bộ thêm khoảng 160m để đến sảnh A.

Trao đổi với phóng viên, một nhân viên an ninh tại nhà ga cho biết, khu vực phía trước sảnh A vẫn cho taxi, xe hợp đồng dừng trả khách bình thường. Tuy nhiên, nhiều tài xế chưa nắm thông tin, vẫn trả khách tại cửa sảnh B.

Nhiều tài xế chưa biết thông tin sảnh B đóng cửa nên vẫn trả khách ở sảnh này (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, doanh nghiệp sẽ bố trí lại nhà ga T1, chuyển khu vực làm thủ tục của Vietjet sang sảnh A (trước đây là sảnh của Vietnam Airlines). Sảnh B sẽ được cải tạo thành sảnh trung chuyển hành khách giữa nhà ga T1 với T2, T3 bằng xe buýt.

Nhà ga quốc nội T1 Tân Sơn Nhất có công suất thiết kế 15 triệu khách/năm. Đây từng là điểm đến quen thuộc của người dân TPHCM và các tỉnh lân cận mỗi khi bay quốc nội.

Công trình trải qua giai đoạn quá tải trầm trọng, thường xuyên phải phục vụ lượng hành khách vượt quá công suất thiết kế (23,6 triệu lượt khách quốc nội vào năm 2024). Tình trạng này được cải thiện khi nhà ga T3 với công suất 20 triệu khách/năm được đưa vào khai thác.