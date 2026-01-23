Những ngày sân bay Tân Sơn Nhất đông khách nhất dịp Tết Bính Ngọ

Sở Xây dựng TPHCM vừa ban hành kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Trong giai đoạn cao điểm, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ trung bình 940 chuyến bay mỗi ngày (tương ứng 145.000 lượt khách), tăng 25% so với lịch bay hiện tại và tăng 7% so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025.

Ngày cao điểm trước Tết dự kiến rơi vào 13-14/2 (26-27 tháng Chạp) với 1.017 chuyến bay mỗi ngày. Sau Tết, khi người dân trở lại TPHCM, ngày đông đúc nhất là 21-22/2 (mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng).

Hành khách tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Ngọc Tân).

Từ ngày 13/1, khu vực làm thủ tục bay nội địa của hãng hàng không Vietjet được chuyển sang sảnh A, nhà ga T1. Tất cả hãng bay còn lại làm thủ tục bay nội địa tại nhà ga T3.

Đây cũng là mùa cao điểm Tết Nguyên đán đầu tiên Sở Xây dựng TPHCM theo dõi việc vận hành 2 sân bay là Tân Sơn Nhất và Côn Đảo (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Sân bay Côn Đảo dự kiến phục vụ 30 chuyến bay và 1.768 hành khách mỗi ngày, tăng 8% so với Tết Ất Tỵ 2025.

Sở Xây dựng TPHCM xác định thời gian phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ kéo dài 20 ngày, từ 7/2 đến 26/2. Thành phố đặt mục tiêu đảm bảo giao thông thông suốt, hạn chế ùn tắc và giảm tai nạn.

Theo dự báo, nhu cầu vận tải sẽ tăng ở nhiều lĩnh vực. Các bến xe khách liên tỉnh dự kiến phục vụ 76.367 lượt khách và 4.360 chuyến xe mỗi ngày. Ga đường sắt quốc gia phục vụ bình quân 11.500 hành khách mỗi ngày (ga Sài Gòn 10.000 khách và ga Dĩ An 1.500 khách).

Hành khách chờ khởi hành tại Bến xe Miền Tây (Ảnh: An Huy).

Với xe buýt, thành phố áp dụng chương trình miễn phí vé trên tuyến 33, 150, D4 từ ngày 17/2 đến ngày 19/2. 69 tuyến buýt trợ giá và 9 tuyến không trợ giá cũng mở miễn phí từ ngày 16/2 đến ngày 18/2. Hoạt động xe buýt cơ bản giảm trong Tết Nguyên đán; tuyến 50 và 52 ngừng chạy từ ngày 9/2 đến ngày 23/2.

Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên dự kiến phục vụ 855.465 lượt khách trong 20 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ (bình quân 77.770 lượt khách/ngày), tăng 42% so với Tết năm ngoái.

Về đường thủy, phà Cát Lái dự kiến phục vụ 42.400 lượt khách và 174 chuyến mỗi ngày, giảm 10% khách và 11% chuyến; phà Bình Khánh phục vụ 24.400 lượt khách và 156 chuyến mỗi ngày, tăng 20% khách và 41% chuyến.

Sở Xây dựng cũng dự báo lưu lượng phương tiện cá nhân tăng cao tại các nút giao cửa ngõ như An Phú, Tân Vạn, quốc lộ 13, quốc lộ 51...

Nhà chức trách yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng phương án giảm ùn tắc, tăng cường kiểm tra an toàn giao thông, niêm yết giá vé và công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh từ hành khách.