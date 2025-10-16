Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, động viên nhân dân vùng lũ tại Thái Nguyên

Chiều 16/10, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm hỏi, động viên người dân tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cho biết bão số 11 và mưa lũ sau bão đã khiến 54 xã, phường bị ngập lụt, sạt lở, ảnh hưởng đến khoảng 200.000 hộ dân. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 12.200 tỷ đồng, với 7 người chết, 3 người bị thương...

Tổng Bí thư Tô Lâm thị sát công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực cầu Bến Tượng (Ảnh: Báo Thái Nguyên).

Theo ông Trường, đến nay, hệ thống điện, nước, viễn thông và giao thông cơ bản đã được khôi phục, các trường học, cơ sở y tế đã trở lại hoạt động bình thường.

Trước thiệt hại đặc biệt lớn, UBND tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng cùng các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ khẩn cấp 1.530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trước mắt.

Đồng thời, tỉnh cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ triển khai các dự án xây dựng đập Thác Huống 2; hoàn thiện hệ thống đê, kè và đường giao thông mặt đê hai bờ sông Cầu, suối Mo Linh; hệ thống chống ngập khu vực trung tâm tỉnh; xây dựng mới cầu Gia Bảy.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ sâu sắc với những mất mát, khó khăn mà tỉnh Thái Nguyên đang phải đối mặt. Tổng Bí thư cũng biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt của tỉnh trong công tác chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả bão, lũ.

Theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Thái Nguyên cần tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, đảm bảo không để người dân thiếu đồ ăn, nước uống và nơi ở. Địa phương cũng cần chủ động phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn sau bão lũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, động viên người dân tại tổ dân phố Đông, phường Linh Sơn (Ảnh: Báo Thái Nguyên).

Tổng Bí thư yêu cầu các bộ, ngành Trung ương phối hợp hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên trong khôi phục hạ tầng, sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, sớm triển khai các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống đê điều, công trình phòng, chống lũ.

Trong lịch trình công tác, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, động viên người dân tại tổ dân phố Đông, phường Linh Sơn.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao 30 suất quà cho các hộ chính sách và hộ dân bị thiệt hại nặng do bão. Ngoài ra, Đoàn công tác của Trung ương cũng trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên phục vụ công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 11.