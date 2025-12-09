Xử phạt tài xế xe buýt vượt đèn đỏ ở TPHCM

Ngày 9/12, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (PC08, Công an TPHCM) đã mời tài xế T.Q.T. (SN 1989, quê An Giang) đến trụ sở làm việc.

Nam tài xế là người lái xe buýt tuyến số 69 (Công viên 23 Tháng 9 - KCN Tân Bình) chạy vượt đèn đỏ qua giao lộ Nguyễn Đỗ Cung - Lê Trọng Tấn (phường Tây Thạnh) vào lúc 14h55 ngày 8/12.

Tài xế T. bị lập biên bản xử phạt vì lái xe buýt vượt đèn đỏ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại trụ sở, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt ông T. về hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, mức phạt 18-20 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe buýt tuyến 69 vượt đèn đỏ tại giao lộ trên khi đèn đỏ còn 32 giây. Hình ảnh do camera hành trình của một ô tô đi cùng chiều ghi lại.

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT Tân Sơn Nhất xác định tài xế T. là người lái chiếc xe buýt trên.

Liên quan vụ việc, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đã đề nghị Công ty Cổ phần Vận tải TPHCM tạm đình chỉ công tác tài xế T. do vi phạm luật giao thông.