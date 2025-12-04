Sở Xây dựng TPHCM chấn chỉnh hoạt động của xe buýt 2 tầng

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản đề nghị đơn vị khai thác xe buýt 2 tầng là Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam và Công ty CP du lịch Việt Nam - Hà Nội chấn chỉnh tình trạng tài xế vi phạm luật giao thông.

Cụ thể, Sở Xây dựng ghi nhận tình trạng xe buýt 2 tầng không chấp hành biển báo, chạy vào đường cấm; dừng, đỗ xe không đúng quy định, án ngữ mặt đường, gây mất trật tự an, toàn giao thông.

Xe buýt 2 tầng tại TPHCM (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Tình trạng trên xảy ra tại nhiều tuyến đường trung tâm như Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, khu vực chợ Bến Thành... ảnh hưởng đến an toàn giao thông và nét đẹp văn minh đô thị.

Sở Xây dựng yêu cầu 2 doanh nghiệp trên quán triệt các lái xe chấp hành nghiêm quy định về giao thông đường bộ; thực hiện đón, trả khách tại các điểm dừng xe buýt và tuân thủ hệ thống biển báo giao thông.

Cơ quan này cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TPHCM) và UBND phường Sài Gòn tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp xe dừng đỗ không đúng quy định tại khu vực trung tâm.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng rà soát tiêu chí đặt hàng khai thác xe buýt mui trần, trong đó ưu tiên không thực hiện quảng cáo bên ngoài phương tiện và chấp hành nghiêm chỉnh quy định về trật tự, an toàn giao thông.