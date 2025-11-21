Hàn Quốc hỗ trợ khẩn cấp 1 triệu USD giúp VIệt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ các hoạt động ứng phó sau bão tại Việt Nam thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) (Ảnh: IOM).

Thông cáo của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam ngày 21/11 cho biết, chính phủ Hàn Quốc công bố khoản viện trợ trị giá 1 triệu USD nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó khẩn cấp sau bão thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) triển khai tại Việt Nam.

Khoản viện trợ này sẽ hỗ trợ người dân bị buộc phải tạm thời di dời, sơ tán và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn đã tàn phá khu vực miền Bắc Việt Nam từ cuối tháng 9 đến nay.

“Là đối tác tin cậy, luôn sát cánh cùng người dân Việt Nam trong mọi hoàn cảnh khó khăn, chính phủ Hàn Quốc đã nhanh chóng cung cấp khoản viện trợ nhân đạo trị giá 1 triệu USD nhằm ứng phó với ảnh hưởng do các trận bão và mưa lũ tại Việt Nam vừa qua”, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam cho biết.

“Hàn Quốc cam kết phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam cùng IOM nhằm đảm bảo các chương trình hỗ trợ sẽ nhanh chóng được chuyển đến người dân đang gặp hoàn cảnh khó khăn nhất. Chúng tôi chân thành mong rằng những khoản hỗ trợ này sẽ giúp đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người dân, đồng thời giúp các bạn nhanh chóng phục hồi sau thiên tai", Đại sứ Choi Youngsam nói thêm.

Bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM Việt Nam, cho biết chính phủ Hàn Quốc "luôn thể hiện những cam kết mạnh mẽ về quy mô viện trợ nhân đạo cho người dân Việt Nam thông qua hợp tác cùng IOM".

“Chúng tôi vinh dự là đối tác tin cậy của chính phủ Hàn Quốc để triển khai các hoạt động hỗ trợ kịp thời và hiệu quả cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Khoản viện trợ thiết yếu này sẽ tiếp tục bổ sung, tăng cường cho công tác hỗ trợ những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của IOM", bà Rinas nhấn mạnh.

Bão Bualoi và bão Matmo, cùng nhiều trận lụt lớn xảy ra trong thời gian vừa qua đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, khiến 85 người tử vong hoặc mất tích, gây thiệt hại hơn 545.600 ngôi nhà và buộc hàng trăm nghìn người phải di dời, sơ tán.

Theo báo cáo sơ bộ của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 30.800 tỷ đồng.

Nhằm hỗ trợ người dân tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi bão và ngập lụt sau bão, IOM triển khai kế hoạch ứng phó và phục hồi theo 2 giai đoạn, dựa trên đánh giá nhu cầu và Kế hoạch Ứng phó chung của Liên hợp quốc sắp tới.

Trong giai đoạn khẩn cấp, IOM tập trung hỗ trợ các hộ gia đình đáp ứng nhu cầu thiết yếu thông qua hình thức trợ cấp tiền mặt đa mục đích. Trong giai đoạn phục hồi sớm, IOM hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà ở thông qua các buổi tập huấn về nhà ở an toàn, chống chịu trước biến đổi khí hậu và trợ cấp tiền mặt có điều kiện.

Dự án cũng hướng tới giảm thiểu rủi ro thiên tai và tăng cường hệ thống cảnh báo sớm thông qua hợp tác với chính quyền địa phương, đáp ứng cả nhu cầu ngắn hạn và khả năng chống chịu lâu dài.

Trong bối cảnh bão số 12 Fengshen và bão số 13 Kalmaegi tiếp tục gây tổn hại cho các tỉnh miền Trung từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, khoản viện trợ này sẽ là nguồn hỗ trợ quan trọng nhằm duy trì các nỗ lực phục hồi và chuẩn bị ứng phó với thiên tai của Việt Nam.

Là thành viên của Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam và đồng chủ trì lĩnh vực Nhà ở và Mặt hàng Phi lương thực, IOM đã hỗ trợ hơn 7.500 người hưởng lợi tại 5 tỉnh, thành phố thông qua dự án “Hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi tại các tỉnh phía Bắc” do chính phủ Hàn Quốc tài trợ. Dự án cũng đã hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới 224 ngôi nhà, giúp 945 người dân có nơi ở an toàn và kiên cố hơn.

IOM cam kết triển khai hiệu quả và phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành và địa phương để hỗ trợ các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, bao gồm các hộ nghèo, dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật.