Mưa lớn gây ngập lụt, nhiều tuyến giao thông Bắc - Nam qua Huế tê liệt

Chiều 27/10, đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 (thuộc Khu Quản lý đường bộ II) cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường tại thành phố Huế bị ngập lụt và sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phú Lộc, nước lũ từ Bạch Mã tràn về gây ngập hơn 50cm, phương tiện phải xếp hàng nằm chờ. Một số đoạn ngập nhẹ, đơn vị quản lý vẫn cho xe tải, xe khách lớn lưu thông, hạn chế xe dưới 7 chỗ.

Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hương Trà, thành phố Huế ngập sâu 0,5-0,8m (Ảnh: Tiến Thành).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hương Trà, thành phố Huế ngập sâu 0,5-0,8m. Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, hạn chế phương tiện qua lại, nhất là ô tô con.

Tại khu vực đô thị trung tâm thành phố Huế, hầu hết các tuyến đường nằm 2 bên bờ sông Hương đã bị ngập sâu. Nhiều địa điểm, các lực lượng chức năng đã dùng xe chuyên dụng, xuồng máy, ghe thuyền để hỗ trợ người dân trở về nhà.

Theo cơ quan chức năng, trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, nước ngập úng gây tắc đường tại 2 điểm km12+300 và km14, đoạn qua địa bàn xã Khe Tre. Các lực lượng chức năng đã rào chắn và phân luồng các phương tiện để đảm bảo an toàn.

Theo hướng Bắc - Nam, khi đến nút giao km101+200, các phương tiện sẽ rẽ ra Quốc lộ 1 để tiếp tục di chuyển.

Các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc, khi đến km933+82 sẽ rẽ trái ra Quốc lộ 14B, sau đó rẽ phải tại km23+908 để đi theo tuyến đường hầm Hải Vân - Túy Loan ra Bắc.

Lực lượng chức năng thành phố Huế hỗ trợ người dân đi qua các đoạn đường ngập sâu (Ảnh: Vi Thảo).

Mưa lớn cũng đã gây sạt lở, ngập lụt tại 7 điểm trên Quốc lộ 49, nối trung tâm thành phố Huế với các xã miền núi A Lưới.

Tại thành phố Đà Nẵng, mố cầu Ca Da, đoạn Km85+95 trên Quốc lộ 24C, bị xói lở gây tắc đường. Đến 15h cùng ngày, đơn vị quản lý đường bộ đã đắp cấp phối, thông xe tạm thời đối với các phương tiện thô sơ.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải hành khách, lúc 16h, đoạn đường sắt Bắc - Nam qua Huế cũng bị ngập trên đỉnh ray 15-20cm, nước tiếp tục dâng cao do mưa lớn nên ngành đường sắt đã phong tỏa cung đường này. Một số tàu khách đang lưu thông phải tạm dừng chờ nước rút.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan bị ách tắc nghiêm trọng do mưa lớn gây ngập úng, sạt lở đất (Ảnh: Công an cung cấp).

Ảnh hưởng của mưa lũ, doanh nghiệp đã phải hủy các đôi tàu SE1/2, SE3/4 và SE19/20 xuất phát từ Hà Nội, TPHCM trong ngày 27/10.

Cùng với đó, các đôi tàu di sản chạy giữa Huế - Đà Nẵng là HĐ1/2, HĐ2/3 cũng phải hủy trong hai ngày 28-29/10. Tổng số hành khách của các chuyến tàu trên khoảng 2.700. Khách được trả vé miễn phí tại nhà ga trong 30 ngày.