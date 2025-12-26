Lễ ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều 26/12.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị nông sản và củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (Ảnh: Đình Trung).

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, truy xuất nguồn gốc không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu bắt buộc. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến giá cả, mà còn đặc biệt chú trọng tới nguồn gốc, chất lượng, độ an toàn, tính minh bạch và trách nhiệm xã hội của sản phẩm, theo ông Thắng.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Trong đó dữ liệu, nền tảng số và hệ sinh thái số quốc gia giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Ông Thắng khẳng định việc ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính là bước đi cụ thể nhằm xây dựng hạ tầng dữ liệu số về nông sản, phục vụ hiệu quả cho quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

“Hệ thống không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn là công cụ quản lý hiện đại, góp phần phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và bền vững”, Bộ trưởng Trần Đức Thắng tin tưởng.

Công ty cổ phần Technology Convergence Corporation (Netacom) được giao cung cấp giải pháp và phối hợp xây dựng, vận hành hệ thống trên.

Riêng việc thí điểm truy xuất nguồn gốc sầu riêng, hệ thống được vận hành đồng bộ từ quản trị dữ liệu, cổng tra cứu đến tích hợp tem xác thực điện tử (QR/NFC/RFID) với sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Công an. Thời gian thí điểm từ ngày 1/1/2026 đến ngày 30/6/2026 với sự tham gia thử nghiệm của 5 doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất và cung ứng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết năm nay rau quả tiếp tục là ngành hàng tăng trưởng nổi bật. Kim ngạch xuất khẩu rau quả cả năm ước đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2024, trong đó sầu riêng tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt.

Dù vậy, các rào cản ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng chuẩn sản xuất, quản lý và minh bạch thông tin, để nông sản phát triển bền vững.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm cùng các đại biểu tiến hành nghi thức ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam (Ảnh: Khương Trung).

Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh mục tiêu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường là để người dân sớm được sử dụng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản do chính người Việt Nam sản xuất, bảo đảm an toàn, sạch và đáng tin cậy.

Lễ ra mắt mới chỉ là bước thí điểm đầu tiên của hệ thống truy xuất nguồn gốc, trước mắt triển khai với quả sầu riêng, sau đó sẽ tiếp tục mở rộng ra các sản phẩm nông nghiệp khác. Về lâu dài sẽ tiến tới bao phủ toàn bộ sản phẩm nông, lâm, thủy sản tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.