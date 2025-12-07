Hà Nội được xếp là thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Theo số liệu từ Ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir, tối 7/12 Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới với chỉ số AQI đạt 230 - ngưỡng tím (mức rất không tốt cho sức khỏe). Xếp thứ 2 là Ấn Độ với chỉ số ô nhiễm ở mức 196.

Đặc biệt vào thời điểm 19h30, nhiều khu vực trong thành phố ghi nhận chỉ số AQI ở ngưỡng tím.

Điển hình là trạm Quảng Khánh AQI ở mức 295, Hai Bà Trưng ở mức 250 và xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất (nay là xã Hạ Bằng) AQI ở mức 222.

Hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, lúc 19h tại trạm đo ở cổng Đại học Bách khoa Hà Nội (đường Giải Phóng), chỉ số AQI là 198 - mức rất không tốt cho sức khỏe.

Theo xếp hạng của IQAir, tối 7/12 Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới (Ảnh: IQAir).

Cùng thời điểm, tại trạm 556 Nguyễn Văn Cừ chỉ số AQI là 169. Còn tại trạm đo công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến, chỉ số AQI lúc 19h là 152.

Dương Hoàng Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, việc ô nhiễm do các nguồn thải trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Các nguồn thải gây ô nhiễm chủ yếu như: Phương tiện tham gia giao thông, xây dựng, làng nghề tái chế, đốt rơm rạ...

Ông cho rằng khí thải, ô nhiễm luôn hiện hữu và chúng chịu ảnh hưởng rất lớn từ thời tiết.

Hà Nội mù mịt trong những ngày đầu tháng 12 (Ảnh: Mạnh Quân).

Đối với miền Bắc khi vào mùa đông thường ít mưa, lặng gió nên khí thải gây ô nhiễm sẽ không có điều kiện để khuếch tán ra xa, lên cao, chúng tích tụ ở tầng thấp kéo dài dẫn đến ô nhiễm ngày một tăng cao.

Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc khi vào mùa đông chỉ số ô nhiễm tại Hà Nội luôn ở mức cao, top đầu thế giới.

Còn vào mùa hè thường có gió mạnh, mưa lớn để khuếch tán khí thải nên mức độ ô nhiễm sẽ xuống thấp hơn.

"Thời tiết không phải là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm mà chỉ là yếu tố để tăng hay giảm ô nhiễm", ông nói.