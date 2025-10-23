Nhiều tỉnh thành miền Trung bắt đầu mưa lớn

Sáng 23/10, sau khi đi vào vùng biển ven bờ khu vực thành phố Huế, Đà Nẵng, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão Fengshen) và đã thành một vùng áp thấp.

Hồi 7h cùng ngày, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/h). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, suy yếu và tan dần.

Sáng 23/10, tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có mưa lớn (Ảnh: Thanh Tùng).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông và hoàn lưu sau bão nên tình hình mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn phức tạp.

Tại Hà Tĩnh, sáng 23/10, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều nơi xuất hiện mưa, mưa vừa. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại địa phương này giảm còn 19-20 độ C, thời tiết se lạnh.

Khu vực phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh có mưa kèm gió khá mạnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Mưa kèm nhiệt độ giảm, nhiều người dân khi ra khỏi nhà phải mặc áo khoác để giữ ấm cơ thể.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, cho biết hôm nay, các khu vực phía Nam của tỉnh này, từ huyện Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh đến thị xã Kỳ Anh (cũ) và nhiều nơi ven biển có mưa, mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa sẽ ghi nhận dao động 100-200mm.

Nhiệt độ giảm, người dân Hà Tĩnh mặc áo khoác để giữ ấm (Ảnh: Dương Nguyên).

Tại Quảng Trị, từ đêm 22 đến sáng 23/10, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, có nơi mưa to.

Theo báo cáo từ Ban chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Quảng Trị, từ chiều 22 đến chiều 24/10, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến tại phía bắc tỉnh này 150-250mm, cục bộ có nơi trên 300mm; phía nam là 150-400mm, có nơi trên 550mm.

Đường ngập ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Công an xã Kim Ngân).

Trong đó, một số địa phương có lượng mưa lớn như Gio Linh, Cửa Việt, Đông Hà, Cam Lộ, Hải Lăng, Khe Sanh, Đakrông, phổ biến 300-400mm, có nơi hơn 550mm; các khu vực ven biển phía nam tỉnh Quảng Trị cảnh báo mưa cường độ lớn.

Mưa kéo dài 2 ngày qua khiến một số khu vực tại xã Nam Hải Lăng ngập nhẹ. Một số tuyến đường, ngầm tràn khu vực miền núi bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại của người và phương tiện.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng chủ động cập nhật tình hình thiên tai để có phương án ứng phó. Toàn tỉnh Quảng Trị hiện ghi nhận gần 200 điểm có nguy cơ sạt lở đồi núi, bờ sông và bờ biển.

Tại thành phố Huế, sáng 23/10, khu vực trung tâm thành phố tiếp tục có mưa to. Ở các khu công cộng có vị trí cao rất nhiều ô tô con được người dân mang đến đậu đỗ để tránh ngập lụt.

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Phú Bài 126,8mm; Rào Trăng 100,4mm; Nam Đông 124,8mm, Hương Phú 110,4mm; Vườn Quốc gia Bạch Mã 211,2mm.

Thành phố Huế mưa to (Ảnh: Vi Thảo).

Cơ quan khí tượng thuỷ văn dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, tại thành phố Huế có mưa to, mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 500mm.

Riêng các phường Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà, các xã Bình Điền, A Lưới 1-5, Phú Bài, Hưng Lộc, Lộc An, Khe Tre, Chân Mây - Lăng Cô, có lượng mưa phổ biến 250-400mm, có nơi trên 700mm.

Từ ngày 25/10, tại thành phố Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Những ngày cuối tháng 10, diễn biến mưa lớn trên địa bàn thành phố Huế còn rất phức tạp do có sự xuất hiện của áp thấp nhiệt đới mới.

Tại thành phố Đà Nẵng, ở trung tâm thành phố có mưa nhỏ. Các hoạt động đi lại, buôn bán vẫn diễn ra bình thường, nhưng người dân vẫn rất thận trọng với tình hình diễn biến của đợt mưa lũ được dự báo kéo dài đến hết tháng 10.

Một khu dân cư ở phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng bị ứ nước sau mưa (Ảnh: A Núi).

Tại khu dân cư Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, người dân được thông báo lượng mưa đã giảm mạnh nhưng vẫn phải thận trọng với nguy cơ ngập úng, do mưa lớn bất ngờ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung trung bộ, trong ngày 23/10, tại trung tâm thành phố có mưa vừa, có nơi mưa to. Từ đêm nay đến sáng 25/10, có mưa vừa, mưa to.

Tổng lượng mưa tại các địa phương vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm; vùng núi phía nam phổ biến 150-350mm, vùng núi phía tây bắc phổ biến 100-200mm.

Dự báo mưa sẽ kéo dài đến ngày 25/10 và còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Do vậy người dân cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp, khu đô thị.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, từ đêm 22 đến sáng 23/10 có mưa rải rác, lượng mưa 10-30mm. Trong sáng 23/10, tại khu vực trung tâm tỉnh trời hửng nắng. Vùng biển có gió mạnh cấp 4-5, sóng cao 2-3,5m.

Sóng biển cao 2-3m đánh vào kè biển xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi dự báo, từ ngày 23 đến ngày 25/10, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa có thể đạt 50-100mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10. Ngày và đêm 24/10, vùng biển Quảng Ngãi tiếp tục có gió cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, làm xuất hiện lũ quét trên sông, suối tại khu vực miền núi.