Sáng 8/10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng và các bộ ngành liên quan chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương.

“Hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên; mực nước lúc 7h ngày 8/10 trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy là 29,84m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m) 1,03m; trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 17,48m trên báo động 3 1,48m”, công điện nêu rõ.

Mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy, tỉnh Thái Nguyên đang lên cao (Ảnh: Lê Khắc Duy).

Dự báo trong 12-24h tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy dao động ở mức đỉnh; sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương tiếp tục lên; lũ trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương sẽ lên và vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m).

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chủ động chống tràn, gia cố các tuyến đê xung yếu, thiếu cao trình có nguy cơ tràn, vỡ.

Việc đó nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến đê trong trường hợp mực nước lũ tiếp tục dâng cao.

Các xã, phường ở tỉnh Thái Nguyên như Yên Bình, Chợ Mới, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh... nước ngập sâu, diện rộng (Ảnh: Lê Khắc Duy).

Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng được yêu cầu thường xuyên kiểm tra các vị trí trọng điểm đê xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang.

Trong đó đặc biệt lưu ý các đoạn đê thấp, sát sông, thường bị đùn sủi, rò rỉ, sạt trượt khi có lũ và các cống xung yếu, bị hư hỏng trên các tuyến đê.

Cũng theo công điện, các địa phương thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ theo quy định, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống xảy ra ngay từ giờ đầu.

Địa phương chủ động tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt đến nơi an toàn.