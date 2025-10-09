Lũ trên một số sông ở Hà Nội, Bắc Ninh đang lên, gây ngập nhiều nơi

Chiều 9/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống; lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên chậm.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, lũ trên sông Thương (Bắc Ninh) đã đạt đỉnh 7,6m, trên mức lũ lịch sử năm 1986 khoảng 1,3m và đang xuống.

Đầu giờ chiều nay, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy là 26,53m, dưới báo động 3 khoảng 0,47m; tại trạm Đáp Cầu 7,4m, trên báo động 3 khoảng 1,1m.

Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đầu giờ chiều nay mực nước 18,22m, trên báo động 3 khoảng 2,2m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,57m, trên báo động 3 khoảng 1,27m, trên lũ lịch sử năm 1986 (7,52m) khoảng 0,05m.

Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng đầu giờ chiều nay khoảng 23,04m, trên mức lịch sử năm 1986 (22,54m) khoảng 0,5m.

Nhiều nơi ở Bắc Ninh vẫn ngập sâu (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên báo động 3 khoảng 1,3m; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng sẽ xuống và ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống mức báo động 1.

Theo dự báo, trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy ở dưới mức báo động 1, tại trạm Đáp Cầu ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn, trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng ở mức trên báo động 3.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại dao động ở trên mức báo động 1.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn trong 2-3 ngày tới và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Tại Hà Nội, Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên. Lúc 15h, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 10,10m, trên báo động 3 khoảng 2,1m; trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,61m, trên báo động 3 khoảng 1,61m.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm. Mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, có nơi ngập lâu hơn.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mực nước các sông lên cao, cần đề phòng xảy ra sạt lở ven sông, nguy hiểm tại các khu vực ngập lụt và các vùng trũng thấp, bờ bãi ven sông; ảnh hưởng an toàn đến các tuyến đê xung yếu, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông một số xã ven sông Cầu, sông Cà Lồ.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đến 15h chiều nay, trên địa bàn thành phố còn 22 vị trí ngập nước, trong đó có 13 vị trí ngập nước vẫn lưu thông được và 9 vị trí ngập sâu, không lưu thông được.