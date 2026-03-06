Nữ cán bộ Đoàn 9x ứng cử đại biểu Quốc hội cùng đơn vị Bí thư TPHCM

Trong số 64 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TPHCM, chị Trịnh Thị Hiền Trân (SN1992), Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Công tác Đoàn và Thanh, thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM, là một trong những cá nhân tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ.

Ở tuổi còn rất trẻ so với nhiều ứng viên khác, chị Trịnh Thị Hiền Trân đã có nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn - Đội, trực tiếp tham gia xây dựng các phong trào thanh thiếu nhi của thành phố. Từ những hoạt động tình nguyện trong cộng đồng đến các chương trình chăm lo, bảo vệ quyền lợi trẻ em, dấu ấn của nữ cán bộ trẻ gắn liền với hình ảnh năng động, gần gũi và trách nhiệm.

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Trịnh Thị Hiền Trân (Ảnh: Q.Huy).

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Dân trí, nữ cán bộ đoàn đã chia sẻ về cảm xúc khi được ứng cử đại biểu Quốc hội cùng đơn vị với Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và những ứng viên khác. Chị Trịnh Thị Hiền Trân cũng nói về quá trình chuẩn bị và dự định, khát vọng trong việc được đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ TPHCM tại nghị trường Quốc hội.

Mang tiếng nói của giới trẻ đến Quốc hội

Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM nhìn nhận, là một ứng viên trẻ và là nữ giới, việc được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là niềm vinh dự lớn đối. Tuy nhiên, với vai trò đại diện cho thế hệ trẻ và cán bộ nữ, chị nhận thức rõ sự tín nhiệm này đi kèm trách nhiệm không nhỏ.

"Bản thân tôi luôn mong muốn đóng góp tiếng nói của người trẻ, chuyển tải những đề xuất, nguyện vọng của cử tri trẻ cũng như cử tri TPHCM tới nghị trường Quốc hội khi trúng cử", chị Trịnh Thị Hiền Trân nói.

Ứng viên Trịnh Thị Hiền Trân tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử (Ảnh: Q.Huy).

Là một trong những thủ lĩnh của Thanh niên TPHCM, chị nhận thấy nhiều vấn đề được cử tri quan tâm gắn với thế mạnh của thế hệ trẻ như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các giải pháp mang tính đột phá nhằm đóng góp vào những nhiệm vụ phát triển lớn của đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Bên cạnh đó, lĩnh vực giáo dục - đào tạo cũng là mối quan tâm đặc biệt của ứng viên Trịnh Thị Hiền Trân. Theo chị, yếu tố con người luôn giữ vai trò then chốt, quyết định khả năng tạo ra những bước đột phá trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Việc đầu tư cho giáo dục, đào tạo để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cũng có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của đất nước.

"Trong bất kỳ giai đoạn nào, sự kế thừa của lực lượng trẻ đều rất quan trọng. Đối với lĩnh vực công tác của mình, tôi cũng quan tâm đến các vấn đề liên quan việc bảo vệ trẻ em, chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ từ chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe ban đầu để nâng cao tầm vóc, thể trạng cho thế hệ tương lai", Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM nêu quan điểm.

Hoạt động của Thành đoàn TPHCM gắn với nhiều nhóm thế hệ trẻ (Ảnh: N.T.).

Trong công việc hằng ngày, nhiệm vụ của chị tập trung vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Điều này giúp chị có điều kiện thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với học sinh, đội viên, thiếu niên trên địa bàn TPHCM cũng như các thầy cô giáo.

Bên cạnh đó, hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên còn gắn với nhiều nhóm đối tượng như học sinh, sinh viên, công chức trẻ, cán bộ - chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nhân trẻ, văn nghệ sĩ trẻ và các nhà khoa học trẻ.

Chính từ quá trình tiếp xúc và làm việc với các bạn trẻ trong thời gian qua, chị có thêm nhiều góc nhìn khác nhau về đời sống, công việc và những vấn đề mà từng nhóm tuổi đang quan tâm. Những ý kiến, đề xuất từ thanh niên cũng được chị tổng hợp, lắng nghe và đưa vào quá trình xây dựng chương trình hành động cho lần ứng cử này.

Áp lực, trách nhiệm và kỳ vọng

Chia sẻ về những cảm xúc thời gian qua, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Trịnh Thị Hiền Trân cho biết, việc được tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội cùng đơn vị với Bí thư Thành ủy TPHCM và các đại biểu giàu kinh nghiệm cũng mang tới những áp lực nhất định. Nhưng những điều này đã thôi thúc nữ cán bộ đoàn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về thông tin, kiến thức cũng như đầu tư nhiều hơn cho nội dung chương trình hành động, tập trung truyền tải tới cử tri những thế mạnh của mình.

Từ khi nhận thông tin được giới thiệu ứng cử, chị đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về tổ chức Quốc hội cũng như vai trò, trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội. Những nội dung này cũng được thể hiện trong chương trình hành động và các buổi tiếp xúc, gặp gỡ cử tri, nơi chị đưa ra những cam kết cụ thể nếu được tín nhiệm.

Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Trịnh Thị Hiền Trân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với lãnh đạo thành phố và nhiều ứng viên giàu kinh nghiệm (Ảnh: Q.Huy).

Chị cũng cho rằng quá trình tham gia ứng cử cùng các ứng viên khác đã mang lại nhiều trải nghiệm và bài học quý giá. Dù kết quả thế nào, những điều chị lắng nghe từ cử tri và từ các ứng viên cũng giúp bản thân tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong công việc sau này.

Theo chị Trịnh Thị Hiền Trân, một đại biểu Quốc hội cần đưa ra những cam kết phù hợp với khả năng và phạm vi trách nhiệm của mình, không hứa những điều vượt quá khả năng thực hiện. Vai trò của đại biểu Quốc hội gắn với các chức năng giám sát, tham gia xây dựng chính sách và phản ánh ý kiến cử tri, đồng thời cần gắn với vị trí công tác thực tế của mỗi người.

Trong chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, chị Trịnh Thị Hiền Trân cho biết sẽ tập trung lắng nghe, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội tại địa bàn ứng cử, duy trì các kênh kết nối thường xuyên với cử tri để ghi nhận, tổng hợp ý kiến và phản ánh tới Quốc hội, đồng thời tham gia đóng góp xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực hiện tốt chức năng giám sát.

Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Trịnh Thị Hiền Trân tại buổi tiếp xúc cử tri khu vực trung tâm TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Với kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thanh thiếu niên và phụ nữ, chị mong muốn đề xuất các chính sách hỗ trợ học tập, khởi nghiệp, việc làm cho thanh niên; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giới trẻ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển khoa học - công nghệ và đời sống xã hội.

Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM cũng quan tâm tới các chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; thúc đẩy xây dựng gia đình văn hóa, chăm lo sức khỏe, dinh dưỡng và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ cho trẻ em.