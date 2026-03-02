Bí thư Trần Lưu Quang và các ứng viên tiếp xúc cử tri TPHCM trước kỳ bầu cử

Sáng 2/3, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri phường Xuân Hòa, phường Bàn Cờ, phường Nhiêu Lộc (TPHCM) trước kỳ bầu cử. Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức tại hội trường UBND phường Xuân Hòa.

Bí thư Trần Lưu Quang và các ứng viên thuộc đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM gồm các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử (Ảnh: Q.Huy).

Đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM còn có những người ứng cử là ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên, TPHCM; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Công tác Đoàn và Thanh, thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM;

Đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM sẽ bầu ra 3 đại biểu Quốc hội khóa XVI từ 5 người ứng cử.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Q.Huy).

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã giới thiệu thông tin tiểu sử, lý lịch trích ngang của những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Hoạt động tiếp xúc cử tri trước thềm bầu cử không chỉ là yêu cầu về mặt thủ tục trong quy trình bầu cử, mà còn để mỗi ứng viên chia sẻ, thông tin tới cử tri về những cam kết, chương trình hành động của mình. Tại hội nghị, các ứng viên sẽ trình bày về chương trình hành động của mình, kế hoạch công tác nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Những người ứng cử cũng thể hiện tinh thần cam kết gần gũi, gắn bó mật thiết, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của cử tri để chuyển tải kịp thời đến Quốc hội và HĐND.

Buổi tiếp xúc cử tri các phường Xuân Hòa, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc (Ảnh: Q.Huy).

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3.

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cả nước có 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử, bầu 500 đại biểu; trong đó 392 người là nữ (45,37%), 188 người dân tộc thiểu số (21,76%), 65 người ngoài Đảng (7,52%).

Trong kỳ bầu cử lần này, TPHCM sẽ bầu 38 đại biểu Quốc hội từ 64 người ứng cử tại 13 đơn vị; cử tri thành phố cũng bầu 125 đại biểu HĐND TPHCM từ 208 người ứng cử tại 42 đơn vị.