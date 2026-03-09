Nữ ứng viên 9X ở Tây Ninh muốn mang tinh thần của người trẻ đến Quốc hội

Bà Phạm Trần Huệ Anh (SN 1992, quê quán Thanh Hóa) nằm trong số những người trẻ nhất ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Tây Ninh. Hiện, bà là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Trưởng phòng Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh.

Dám nghĩ, dám nói, dám làm

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Phạm Trần Huệ Anh cho biết, bà rất vinh dự khi được cử tri nơi công tác và địa phương giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Với vai trò là cán bộ đoàn, bà mong muốn mang tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm của thế hệ trẻ vào các diễn đàn chính sách.

Theo bà Huệ Anh, việc tham gia ứng cử không chỉ là cơ hội để bản thân đóng góp nhiều hơn cho xã hội, mà còn nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh niên.

Bà kỳ vọng có thể truyền cảm hứng để các bạn trẻ, đặc biệt là thanh niên tại Tây Ninh, mạnh dạn dấn thân, phát huy trí tuệ và chuyên môn, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và địa phương.

Bà Phạm Trần Huệ Anh, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh Tây Ninh (Ảnh: NVCC).

“Lần đầu tiên dự hội nghị tiếp xúc cử tri với tư cách ứng viên đại biểu Quốc hội là niềm vinh dự lớn với tôi; đồng thời cũng là trải nghiệm quý báu để được trực tiếp lắng nghe, thấu hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri địa phương”, bà Anh nói.

Qua 7 buổi tiếp xúc cử tri tại các phường An Tịnh, Trảng Bàng, Gia Lộc, Gò Dầu, Long Hoa, Hòa Thành, Thanh Điền và các xã An Ninh, Hậu Nghĩa, Hiệp Hòa, Hưng Thuận, Long Chữ, Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít (tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến), bà nhận thấy cử tri đặc biệt quan tâm các vấn đề như quản lý đất đai, phát triển hạ tầng, các giải pháp thúc đẩy kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống dân sinh.

Bên cạnh đó, người dân cũng quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội. Cử tri tại nhiều địa bàn gửi gắm mong muốn các ứng cử viên, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, cần thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra, giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương và cử tri, tích cực giám sát, đề xuất giải quyết những vấn đề được người dân quan tâm.

“Dù trúng cử hay không, tôi vẫn xem những ý kiến, kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm để bản thân tiếp tục nỗ lực, phấn đấu và đóng góp nhiều hơn cho địa phương và cộng đồng”, bà Huệ Anh chia sẻ.

Cầu nối người dân đến Quốc hội

Theo bà Phạm Trần Huệ Anh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà sẽ ưu tiên đề xuất, kiến nghị và tham gia góp ý đối với những cơ chế, chính sách gắn trực tiếp với đời sống người dân và sự phát triển của địa phương.

Trong đó, bà đặc biệt quan tâm việc hoàn thiện chính sách về quản lý đất đai, phát triển hạ tầng, thúc đẩy kinh tế địa phương gắn với tạo việc làm và nâng cao chất lượng đời sống người dân; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.

Song song đó, bà cũng chú trọng các chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xem đây là “chìa khóa đột phá” để giải quyết các bài toán phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Bà Huệ Anh đang công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh (Ảnh: NVCC).

Theo bà Huệ Anh, Tây Ninh có nhiều lợi thế khi nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, tiếp giáp TPHCM và thuộc vùng Đông Nam Bộ - khu vực kinh tế năng động của cả nước, đồng thời là cửa ngõ kết nối với đồng bằng sông Cửu Long.

Với đường biên giới dài khoảng 369km cùng hệ thống cửa khẩu quốc tế, Tây Ninh không chỉ là cầu nối giữa các vùng kinh tế trọng điểm trong nước mà còn là điểm trung chuyển quan trọng trong kết nối thương mại, du lịch và hợp tác quốc tế.

Sau khi được mở rộng không gian phát triển, Tây Ninh trở thành địa phương có quy mô GRDP lớn, với lợi thế quỹ đất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến. Hệ thống khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu tạo nền tảng hình thành chuỗi sản xuất - logistics - thương mại liên vùng, thu hút đầu tư lớn.

Cùng với đó, các giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh giúp địa phương phát triển du lịch bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

“Tôi tin rằng với những tiềm năng và lợi thế nổi bật này, Tây Ninh trong thời gian tới sẽ tăng tốc phát triển nhanh và bền vững”, nữ ứng viên nói.

Bà Phạm Trần Huệ Anh (thứ 4 từ trái sang) tại một buổi tiếp xúc cử tri ở phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: NVCC).

Bà Huệ Anh cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà xác định trước hết phải giữ mối liên hệ thực chất với cử tri địa phương; chủ động lắng nghe, tổng hợp ý kiến người dân qua nhiều hình thức như tiếp xúc cử tri, khảo sát thực tế hoặc các kênh điện tử phù hợp, từ đó phản ánh trung thực, kịp thời đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại nghị trường, bà cũng đặt mục tiêu thực hiện tốt chức năng giám sát, góp phần thúc đẩy giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

“Đối với tôi, việc lắng nghe và chuyển tải tiếng nói của cử tri đến nghị trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là cam kết của một người đại biểu trước sự tin tưởng của nhân dân. Theo tôi, một đại biểu Quốc hội cần hội tụ 4 chữ T: Tâm - Tầm - Tài - Tín”, bà Huệ Anh nói.

Theo nữ ứng viên, đại biểu Quốc hội chính là cầu nối giữa nhân dân và Quốc hội. Vì vậy, để thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, người đại biểu phải luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến người dân; đồng thời nêu cao trách nhiệm trong việc xây dựng pháp luật, giám sát và kiến nghị giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.