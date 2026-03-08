Ứng viên 9X trẻ nhất TPHCM trăn trở chuyện an cư của người lao động
(Dân trí) - Là ứng viên 9X trẻ nhất trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TPHCM, anh Nguyễn Thế Duy cho biết mong muốn góp tiếng nói vì người lao động đô thị công nghiệp.
Tại kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI lần này, TPHCM có 3 ứng viên thuộc thế hệ 9X gồm chị Nguyễn Thị Ngọc Hương (SN 1991, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thiên nhiên Việt), chị Trịnh Thị Hiền Trân (SN 1992, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM) và anh Nguyễn Thế Duy (SN 1994, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex).
Là ứng viên trẻ tuổi nhất trong số 64 người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, anh Nguyễn Thế Duy bày tỏ niềm vinh dự và gửi lời cảm ơn đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tín nhiệm giới thiệu mình ra ứng cử.
Lấy người lao động làm trung tâm
Anh Duy cho biết, với vị trí công tác tại Tập đoàn Becamex, anh có cơ hội tham gia nhiều dự án hạ tầng, công nghiệp - đô thị gắn với đời sống người dân. Theo anh, mỗi công trình không chỉ là một dự án phát triển mà còn là nơi người dân an cư, lập nghiệp.
“Người lao động từ xa đến thành phố lập nghiệp, nếu có nơi làm việc ổn định, có chỗ ở và con cái được học hành đầy đủ thì đó mới là giá trị thật sự mà các dự án mang lại”, anh Duy chia sẻ.
Theo anh Duy, nhiều khu vực tại tỉnh Bình Dương trước đây (nay thuộc TPHCM) tập trung đông lao động, nhịp sống sôi động nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề như giao thông giờ cao điểm phức tạp, nhu cầu nhà ở công nhân lớn, trong khi trường học và bệnh viện có nguy cơ quá tải.
Từ thực tiễn đó, anh Duy cho biết luôn xác định nguyên tắc hành động là lấy người dân làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng hạ tầng, an sinh xã hội và môi trường sống.
Nếu được cử tri tín nhiệm, anh cam kết thực hiện vai trò đại biểu Quốc hội theo tinh thần nói đi đôi với làm; nỗ lực trở thành một đại biểu Quốc hội “trí tuệ - bản lĩnh - liêm chính - hành động”; tập trung vào những vấn đề thiết thực, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân và người lao động, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng việc làm và an sinh trong các đô thị - khu công nghiệp.
Cùng với đó là thúc đẩy nguồn cung nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân gắn với các tiện ích thiết yếu như trường mầm non, y tế cơ sở và không gian sinh hoạt cộng đồng.
Từ trải nghiệm thực tiễn đến khát vọng cống hiến
Anh Duy cho biết, động lực tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội xuất phát từ mong muốn đóng góp nhiều hơn cho người dân, được hình thành từ những trải nghiệm thực tiễn trong công việc hàng ngày.
Theo anh Nguyễn Thế Duy, Becamex là doanh nghiệp nhà nước có hơn 40 năm đồng hành cùng địa phương trong phát triển hạ tầng, công nghiệp - đô thị và triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội.
Từ kinh nghiệm thực tiễn, anh nhận thấy khi thể chế rõ ràng, các dự án sẽ đến với người dân nhanh hơn; ngược lại, nếu thủ tục chồng chéo, cơ hội và quyền lợi của người dân sẽ bị chậm lại.
Vì vậy, anh mong muốn đại diện cho tiếng nói của người dân, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp để kiến nghị xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch, hạn chế chồng chéo, qua đó khơi thông các nguồn lực phát triển.
Theo anh Duy, thách thức của các đô thị công nghiệp hiện nay là chuyển từ thu hút dự án thâm dụng lao động sang thâm dụng công nghệ, tạo ra giá trị gia tăng cao nhưng vẫn bảo đảm sinh kế bền vững. Trong đó có ba nút thắt lớn gồm nguồn nhân lực, hạ tầng - thể chế và môi trường.
Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ưu tiên hàng đầu của anh Duy là thúc đẩy phát triển hạ tầng an sinh, đặc biệt là nhà ở xã hội. Anh cho rằng đây là yếu tố quan trọng để giữ chân nguồn nhân lực và bảo đảm sự phát triển bền vững của đô thị công nghiệp. Vì nếu người lao động không có nơi ở ổn định thì các chiến lược về đào tạo nghề hay phát triển kinh tế xanh sẽ khó đạt được hiệu quả bền vững.
“Với tâm huyết của một người trẻ, tôi khát khao đóng góp sức lực và tư duy đổi mới để xây dựng những giá trị nền tảng, thiết thực nhất cho đời sống nhân dân, để mỗi gia đình đều có mái ấm an cư, con em chúng ta có môi trường học tập tốt nhất và thế hệ mai sau được sống trong một thành phố xanh, bền vững”, anh Nguyễn Thế Duy chia sẻ.
Anh Nguyễn Thế Duy thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 của TPHCM, gồm các phường Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An, Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa.
Ngoài anh Duy, đơn vị bầu cử số 1 còn các ứng viên khác gồm: ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và đối ngoại của Quốc hội; bà Trương Thanh Nga, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Dương Long Thành, Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh.