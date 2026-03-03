Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM giải quyết việc tồn đọng vừa tạo động lực mới

Chiều 3/3, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Chợ Quán, Chợ Lớn và An Đông.

Các ứng viên ĐBQH tiếp xúc cử tri chiều 3/3 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ niềm phấn khởi trước việc các khu đất bỏ hoang tại dự án treo được cải tạo thành công viên, thêm không gian sinh hoạt, thư giãn cho người dân; những chuyển biến tích cực của thành phố về hạ tầng và chỉnh trang đô thị thời gian qua.

Bên cạnh đó, cử tri cũng gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng liên quan đến an sinh xã hội; đời sống người yếu thế, người thu nhập thấp; các dự án treo, quy hoạch treo; tình trạng kẹt xe, ngập lụt; vệ sinh an toàn thực phẩm; chung cư cũ xuống cấp...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhìn nhận, Quốc hội khóa XV là kỳ Quốc hội đổi mới, với nhiều nội dung được thông qua nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, trong đó có nghị quyết đặc thù cho sự phát triển của TPHCM. Ông Trần Lưu Quang tin tưởng Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đối với các vấn đề cử tri quan tâm, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết đây là buổi tiếp xúc có nhiều nội dung nhất và ông xin ghi nhận đầy đủ.

Theo ông Trần Lưu Quang, từ các cấp lãnh đạo đến người dân đều mong muốn cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình ngày càng tốt hơn và tất cả nỗ lực đều hướng đến mục tiêu đó.

“Tuy nhiên, trong cuộc sống có người giàu, người khá, người trung bình và cũng có người nghèo. Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đều có những chương trình giúp người nghèo vươn lên”, ông Trần Lưu Quang nói.

Về vấn đề kẹt xe, Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ đây là bài toán khó khi dân số ngày càng tăng trong khi hạ tầng chưa đáp ứng kịp. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, việc giải quyết vấn đề trên cần nhiều giải pháp tổng hợp, đồng bộ và thời gian.

Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, TPHCM đang tập trung phát triển giao thông công cộng và hạ tầng, đặc biệt là các tuyến metro và buýt nhằm từng bước thay thế phương tiện cá nhân.

Ngoài ra, thành phố cũng có chủ trương xây dựng cầu vượt biển từ Cần Giờ đi Vũng Tàu để giảm áp lực cho tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành. Ngoài ra, ông Trần Lưu Quang cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Cử tri đóng góp ý kiến tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Liên quan tình trạng quy hoạch treo, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, thành phố đã thuê tư vấn hàng đầu từ nước ngoài về xây dựng quy hoạch tổng thể mới, trên cơ sở đó có thể xem xét lại các quy hoạch chậm triển khai.

“TPHCM có hai việc lớn, một là giải quyết những tồn đọng như ngập nước, kẹt xe, quy hoạch treo; hai là tạo động lực phát triển. Thành phố không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn cho cả nước, khi đóng góp gần 1/3 ngân sách và giá trị tăng trưởng. Do đó, TPHCM phải đi đầu, thực hiện nhiều nhiệm vụ như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số”, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.