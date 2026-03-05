Bí thư TPHCM: Chúng tôi không nói lời hay ý đẹp chỉ để lấy lòng cử tri

Chiều 5/3, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh trước kỳ bầu cử. Cử tri tại khu vực trung tâm TPHCM đã bày tỏ sự quan tâm, gửi gắm nhiều kỳ vọng tới các ứng viên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác lập pháp và giải quyết những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Tại buổi làm việc, đại diện người dân các phường cùng chung nhận định, các ứng viên đại biểu Quốc hội đều có quá trình công tác dài từ cơ sở, có trình độ chuyên môn cao, am hiểu sâu sắc các vấn đề của TPHCM. Chương trình hành động của các ứng viên đại biểu Quốc hội đều có sự chuẩn bị nghiêm túc, tập trung vào vấn đề cốt lõi.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Cử tri Lê Thị Yến Nhi (phường Bến Thành) gửi gắm nhiều niềm tin đối với Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Theo cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM trên từng cương vị công tác đều thể hiện tư duy đột phá trong hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn.

Cử tri cũng nhìn nhận, ứng viên Đỗ Đức Hiển, Đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, có lợi thế về kinh nghiệm lập pháp. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ông Đỗ Đức Hiển đã khẳng định uy tín qua việc tiếp nhận, theo dõi nhiều kiến nghị của cử tri quận 1, truyền tải đến nghị trường Quốc hội.

Cử tri Lê Thị Yến Nhi (phường Bến Thành) đóng góp ý kiến (Ảnh: Q.Huy).

Trình bày trước cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhìn nhận, cử tri của phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh luôn có sự cân nhắc kỹ lưỡng, trách nhiệm và không lựa chọn vội vã trong các kỳ bầu cử trước. Đây là điểm tích cực giúp từng người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội cần cẩn thận và thể hiện trách nhiệm.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho biết, với việc làm đại biểu Quốc hội 2 khóa, ông cảm nhận rõ việc Quốc hội không ngừng đổi mới, mỗi ngày một tốt hơn. Theo Bí thư Trần Lưu Quang, việc hứa với cử tri để vận động bầu cử và "buông" sau khi trúng cử đã không còn tồn tại.

"Chúng tôi không có tâm thế nói lời hay ý đẹp để lấy lòng mọi người. Chúng tôi luôn cố gắng cân nhắc kỹ những gì hứa để giữ lời được", Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Ban tổ chức giới thiệu tới cử tri thông tin người ứng cử đại biểu Quốc hội (Ảnh: Q.Huy).

Bí thư Trần Lưu Quang và các ứng viên thuộc đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM gồm các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM còn có những người ứng cử là ông Đỗ Đức Hiển, Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên, TPHCM; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Công tác Đoàn và Thanh, thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.